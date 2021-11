Coronamaßnahmen in Österreich : Der kurze halbe Lockdown

Wer ist hier geimpft, genesen oder hat einfach nur Vitamin C gepuffert? Polizei auf einer Einkaufsstraße in Wien am Montag. Bild: Reuters

Stehen vier Polizisten in der Linzer Fußgängerzone und schauen eine Handvoll Reporter an. Steht eine Handvoll Reporter da und schaut die vier Polizisten an. Denn die sollen am Beispiel der oberösterreichischen Landeshauptstadt zeigen, wie es funktioniert, wenn ein Lockdown für Ungeimpfte kontrolliert wird. Diese Maßnahme hatte Österreich ergriffen, zwecks „Verhinderung eines Zusammenbruchs der medizinischen Versorgung“, wie es in der entsprechenden Ver­ordnung heißt.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Lange gewährt hat das Experiment nicht. Am Montag trat es in Kraft, schon am Donnerstag verhängten die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich ei­nen vollständigen Lockdown für alle. Die Landeskliniken hatten wegen drohender Überlastung Alarm geschlagen und teils vorsorglich Triage-Teams zu­sammengestellt.