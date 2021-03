Globale Gesundheitsversorgung : Wie können Impfstoffe gerecht verteilt werden?

Aktualisiert am

Das Coronavirus kann nur global bekämpft werden. So sehr sich die reichen Länder mit der Impfung ihrer eigenen Bevölkerung auch beeilen – solange sich das Virus in anderen Ländern weiter verbreitet und dabei mutiert, wird es immer wieder zu uns zurückkehren – auch in Varianten, gegen die bisherige Impfstoffe nicht helfen.

Franca Wittenbrink Redakteurin in der Politik. F.A.Z.

Thomas Pogge, Philosophieprofessor in Yale, beschäftigen solche Themen schon lange. Um dem Ziel einer weltweiten Gesundheitsversorgung näher zu kommen, hat er bereits vor Jahren das Konzept eines „Health Impact Fund“ entwickelt. Er meint, seine Idee könne nun auch für die globale Impfstoffverteilung interessant sein. Denn mehr als 85 ärmere Länder können nach aktuellen Prognosen erst im Jahr 2023 mit der Corona-Impfung beginnen.