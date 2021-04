Corona-Regeln in Kiew : Bus und Metro nur mit Sondergenehmigung

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Alle Nachrichten und Hintergründe über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie.

Am Dienstag äußerte der ukrainische Gesundheitsminister Maxym Stepanow, es stünden rund 67.000 Krankenhausbetten mit Beatmungsgeräten zur Verfügung, es sei „unmöglich“, diese Zahl noch aufzustocken. 47.000 Menschen werden derzeit in ukrainischen Krankenhäusern wegen Corona behandelt; in Kiew sind 80 Prozent der Betten für Covid-Patienten belegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz war in der Ukraine zuletzt mit 238,5 fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Das Gesundheitswesen sei „nah am Kollaps“, sagte Klitschko. „Es gibt zwei Wege: Erstens die Impfungen, aber wir haben bisher nicht genügend Impfstoff. Uns bleibt der zweite Weg: die Infektionskette zu unterbrechen.“

Bei Impfungen im Rückstand

Der Impfstoff ist einer der wunden Punkte in der Ukraine. Zwar hat Selenskyj am Montag einen Erlass unterzeichnet, wonach die Mehrheit der etwa 45 Millionen Bürgerinnen und Bürger „bis Ende 2021“ zu impfen sei. Die Regierung soll demnach eine monatliche Impfzahl festlegen und Lieferquellen sowie Verantwortliche festschreiben. Zu diesem Zweck soll die Regierung „die Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern intensivieren sowie internationale technische Unterstützung heranziehen, um die Impfkampagne zu verwirklichen“.

Doch das alles ist leichter gesagt als getan. Zum einen ist in der Bevölkerung noch Aufklärungsarbeit zu leisten. Einer Umfrage von Mitte März zufolge will sich mehr als die Hälfte der Ukrainer nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Zum anderen ist die Ukraine als Nicht-EU-Mitglied bisher auf die Produzenten und die Covax-Hilfsinitiative angewiesen. Zwar ist laut Kiew die Lieferung von insgesamt 22 Millionen Impfdosen vertraglich vereinbart. Auf Nachfrage dieser Zeitung teilte das Gesundheitsministerium jedoch am Dienstag mit, insgesamt seien bisher nur 500.000 Dosen der Firma Astra-Zeneca und 215.000 Dosen der chinesischen Firma Sinovac eingetroffen.

Mehr zum Thema 1/

Das Präparat von Astra-Zeneca wurde als Lizenzprodukt in Indien hergestellt, und es gebe Probleme mit Exportgenehmigungen durch die indische Regierung, wie Gesundheitsminister Stepanow bestätigte. Indien meldet ebenfalls Höchstzahlen bei den Corona-Infektionen und hat deswegen einen Exportstopp verhängt, der viele Länder trifft. „Wir haben 1,5 Millionen Dosen von Astra-Zeneca bestellt und bezahlt, und wir arbeiten auf allen Kanälen, bis hinauf zum Präsidenten“, sagt Stepanow. Der am 25. März gelieferte chinesische Impfstoff steckt derzeit noch in „zehn bis zwölf Tage dauernden, gesetzlich vorgeschriebenen staatlichen Laboranalysen“.

Für April erwartet die Ukraine demnach 117.000 Dosen von Pfizer/Biontech, die über die Covax-Initiative kommen sollen. Auch 360.000 Dosen Astra-Zeneca und eine Lieferung von Sinovac sollen eintreffen. Insgesamt ist das Land bei den Impfungen schwer im Rückstand: 304.680 Personen seien bis einschließlich Montag geimpft worden, meldete die Agentur Ukrinform, davon hätten zwei Personen bereits die zweite Dosis erhalten. Allein am Montag infizierten sich 338 Angehörige des medizinischen Personals mit dem Coronavirus.