Klimaprotest in Ägypten : Es geht auch ohne Sekundenkleber

In Scharm el-Scheich hat niemand Zeit. Verhandler eilen von klimatisiertem Konferenzsaal zu klimatisiertem Konferenzsaal. Kurz über den Hof, kurz in die Hitze, dann wieder in den nächsten Raum. Zurück in menschengemachte Kühle. „Die Zeit drängt“, sagen Wissenschaftler in Ägypten jeden Tag, wenn sie neue Berichte vorstellen, die zarten Fortschritt zeigen und riesige Lücken auf dem Weg, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. „Die Zeit drängt“, sagen Politiker und Diplomaten. „Die Zeit drängt“, sagen die Aktivisten, die ebenfalls nach Scharm el-Scheich gekommen (genauer: geflogen) sind.

Lukas Fuhr Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die deutschen Vertreterinnen und Vertreter von Fridays for Future wussten, dass sie für die Idee belächelt würden, mit dem Zug nach Istanbul zu fahren, um dann doch das Flugzeug nach Ägypten zu nehmen – damit habe man zeigen wollen, dass es eben keine klimaverantwortliche Anreiseoption gibt, erklären die Aktivisten. Wenn man schon fliegen müsse, dann wenigstens so, dass noch jemand davon Notiz nimmt.

In Ägypten angekommen, gelingt es der Schulstreikbewegung kaum mehr, größere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die eigenen Protestformen, auf die Hand gemalte Forderungen, Sprechchöre, kleine Demonstrationen – all das steht im Schatten von Kartoffelbrei auf Gemälden und Sekundenkleber auf Straßen. Mit solchen Aktionen setzen die Aktivisten von Extinction Rebellion und der Letzten Generation gerade beinahe täglich die Aufmerksamkeitslatte nach oben. Kaum jemand schaut hingegen hin, wenn ein realistisch anmutender übermanngroßer Dinosaurier über das Konferenzgelände läuft und vor dem Aussterben warnt. Da könnte auch ein Maskottchen aus einem Sportstadion für eine Brause werben. Solcher Protest wirkt klein und brav neben den immer radikaleren Aktionen in Museen, auf Straßen und Monumenten.

In Scharm el-Scheich treten deshalb viele Vertreter der Klimabewegung mit einer anderen Strategie auf. Den Wettbewerb um Aufmerksamkeit durch immer schrillere Aktionen können sie nicht gewinnen, zumal viele Berichte von Wissenschaftlern schon genug Alarm auslösen. Denn: Bisher ist die Weltgemeinschaft ihrem Ziel, die Erderwärmung rasch zu begrenzen, so fern wie eine Winterweltmeisterschaft in Qatar dem Sommermärchen. Die allermeisten Aktivisten auf der Klimakonferenz COP setzen deshalb nicht mehr nur auf klassischen Aktivismus, ihr Ziel ist das Herz der Klimakonferenz: die Verhandlungen der Delegationen, die bestimmen, was in die Abschlusserklärung kommt. Mit den richtigen Leuten reden also statt protestieren.

„Wir sind in Aktionen auch gar nicht so gut“, sagt Daniela Ordowski und lacht. Sie ist die Bundesvorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands. Zwei Wochen lang ist sie in Ägypten, um die Mitglieder ihres Verbandes zu vertreten – junge Menschen in Deutschland, um deren Zukunft es im Wüstensand von Scharm el-Scheich gehe. Aber ein Großteil der Arbeit sei vor der Reise erledigt worden. Mit allen anwesenden deutschen Staatssekretären und Ministern habe man einen Termin gemacht, um sich auf der COP zu treffen.