Nach Unruhen : Wie Kasachstans Präsident die Bürger besänftigen will

Der Abzug hat begonnen: Russische Soldaten der ODKB-„Friedenstruppe“ am Dienstag in Almaty Bild: Imago

Nursultan Nasarbajew, Kasachstans „Jelbassy“ (Führer der Nation), bleibt verschwunden. Seit Beginn der Proteste, die sich an einer Erhöhung der Gaspreise entzündeten und zu blutigen Unruhen vor allem in Almaty, der größten, im Südosten des Landes gelegenen Stadt eskalierten, gibt es von dem Einundachtzigjährigen kein Lebenszeichen. Nun erhielt der mehr als drei Jahrzehnte lang schier allmächtige „erste Präsident“ einen Seitenhieb durch seinen Nachfolger, Kassym-Schomart Tokajew. Der war in seinem ersten Auftritt vor dem Parlament nach Ausbruch der Krise bemüht, sich als verständiger Herrscher zu geben, der die Signale aus dem Volk verstanden habe. Der Präsident kündigte soziale und wirtschaftliche Reformen an und versprach einen „Dialog mit der Zivilgesellschaft“.

Othmara Glas Volontärin

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Man müsse zugeben, dass die „tragischen Ereignisse“ vor allem durch „schwerwiegende sozioökonomische Probleme“ und „die miserable Arbeit einiger staatlicher Stellen“ verursacht worden seien. Regierungsbeamte hätten keine Ahnung von der Lebensrealität der Menschen, viele Probleme der Bürger würden nicht gelöst, stattdessen profitierten „olig­archische Gruppen“ von den derzeitigen Strukturen. Tokajew versprach einen Zugang zu Ämtern, der auf Wissen und nicht auf Beziehungen basieren solle.