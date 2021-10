Joe Manchin und Kyrsten Sinema : Die Biden-Blockierer

Aktualisiert am

New York

An den konservativen Demokraten im Kongress können die ehrgeizigsten Pläne von Präsident Joe Biden scheitern. Ihre Wortführer Joe Manchin aus West Virginia und Kyrsten Sinema aus Arizona spielen ihre Macht voll aus.

An ihnen könnten Bidens Pläne scheitern: Der Senator Joe Machin (rechts) und Senatorin Kyrsten Sinema, beide Mitglieder der Demokraten, kommen am 30. September ins Kapitol in Washington. Bild: AP

Jetzt geht es ans Streichen: Präsident Joe Biden wird den konservativen Demokraten wohl entgegenkommen und sein ehrgeiziges Wirtschafts- und Sozialpaket verkleinern. Mitarbeiter des Weißen Hauses waren in den vergangenen Tagen damit beschäftigt, mit den sogenannten „moderaten“ Senatoren um Joe Manchin und Kyrsten Sinema zu verhandeln – während Biden die Erwartungen in der Partei managen musste. Nun heißt es, es könne in allen Bereichen des Pakets – von Krankenversicherungen über bezahlte Elternzeit bis hin zum Klimaschutz – Kürzungen geben.

Mit dem 3,5 Billionen Dollar schweren „Build Back Better“ genannten Plan will Biden viele seiner Wahlversprechen einlösen. Der mächtigen Gruppe konservativer Demokraten gehen die Ausgaben aber zu weit. Die Linken wiederum wollen dem zweiten Paket, dem mit den Republikanern ausgehandelten Infrastrukturplan, die Stimme verweigern, wenn Biden bei „Build Back Better“ einknickt. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ließ die Hoffnung auf eine schnelle Abstimmung inzwischen fahren. Sie gab für eine Einigung eine neue Zielmarke aus – bis zum 31. Oktober wollen die Demokraten ihr Dilemma gelöst haben.

Für den Stillstand machen viele vor allem Joe Manchin aus West Virginia und Kyrsten Sinema aus Arizona verantwortlich. Die Demokraten sind keine linke oder Arbeiterpartei, sondern ein Sammelbecken für verschiedene gesellschaftliche Interessen – und zur Zeit spielen die Konservativen unter der Führung der beiden Senatoren ihre Macht voll aus.

Manchin kommt aus einem inzwischen mehrheitlich republikanischen Bundesstaat mit überwiegend weißen Einwohnern – er betont stets, dass er die Interessen seiner Wählerschaft vertrete. Die entschied sich im vergangenen November tatsächlich mit 69 Prozent für Donald Trump als Präsident. Für Sinema ist die Lage zuhause eine andere – sie errang ihren Senatssitz auch mit der Unterstützung linker Demokraten und Aktivisten, gegen die sie sich nun verteidigen muss.

Erfolgreich in Trump-Land

Der ehemalige Gouverneur Manchin könnte sich im Kohlestaat West Virginia wohl nicht halten, wenn er nicht konservative Positionen vertreten würde. Während Trumps Regierungszeit stimmte Manchin im Senat oft mit den Republikanern ab. So votierte er dagegen, Bundesmittel für Schwangerschaftsabbrüche zu verwenden, unterstützte die Nominierung von Brett Kavanaugh für den Supreme Court und sprach sich für die Rücknahme bestimmter Finanzmarktregulierungen aus. Nach dem Regierungswechsel verhinderte er dann gemeinsam mit anderen Kongressmitgliedern, dass die Demokraten den Mindestlohn bundesweit auf 15 Dollar die Stunde erhöhen konnten.

Nun blockiert Manchin also auch das Wirtschafts- und Sozialbudget, mit dem viele Beobachter den Erfolg oder Misserfolg von Bidens Präsidentschaft verknüpfen. Manchin beruft sich bei seinem Widerstand auf die Kosten der „Build-Back-Better-“Agenda. Mit 3,5 Billionen Dollar sei das Paket zu teuer, die geplanten Steuererhöhungen seien eine zu große Belastung für Unternehmen und (wohlhabende) Bürger. In dem Paket sind neben dem Ausbau des öffentlichen Krankenversicherungssystems oder Mitteln für ein kostenloses Erststudium auch Investitionen in den Klimaschutz und Erneuerbare Energien enthalten.

Im Sommer hatte Manchin dem Nachrichtensender CNN gesagt, er finde die Aussicht auf einen Kohleausstieg „sehr, sehr verstörend“ und er sei „besorgt“ über den Teil des Pakets, das sich mit Klimaschutz befasst. Manchin behauptete auch, dass durch einen Ausstieg aus fossiler Energieerzeugung „alles nur noch schlimmer“ werde.

Manchin wird schon seit Längerem kritisiert, weil er auf dem Gebiet der Energieerzeugung eigene finanzielle Interessen hat. Der 74 Jahre alte Politiker hat 1988 die Kohlehandelsgesellschaft Enersystems gegründet und übertrug die Verantwortung für das Unternehmen im Jahr 2000 seinem Sohn Joseph, weil er Innenminister von West Virginia wurde. Die Familie besitzt mit Farmington Resources ein weiteres Unternehmen im Energiebereich. Die Zeitung New York Times berichtete kürzlich, dass Manchin zwischen einer Million und fünf Millionen Dollar an Firmenanteilen von Enersystems halte und fast eine halbe Million Dollar im Jahr durch seine Beteiligung verdiene.