Dokumente in Israel : Die Massaker sollen wieder Geheimsache werden

Die Abteilung Malmab ist im israelischen Verteidigungsministerium dafür zuständig, Spionage und das Entrinnen sensibler Dokumente zu verhindern: Informationen über Israels Nuklearprogramm etwa. Doch gibt es noch ein weiteres Betätigungsfeld. Wie jetzt bekannt wurde, stuft Malmab seit einigen Jahren systematisch bislang zugängliches Archivmaterial nachträglich ein, welche das staatliche Verhalten gegen palästinensische Araber insbesondere während des Kriegs im Jahr der Staatsgründung, 1948, beschreiben. Darin werden Massaker und Vertreibungen dokumentiert.

Palästinenser nennen diese Ereignisse „Nakba“, Katastrophe. Recherchen der Zeitung „Haaretz“ ergaben, dass israelische Behörden Hunderte von Dokumenten, die diese Ereignisse betreffen, seit mehreren Jahren nachträglich verschlossen haben. Das Verteidigungsministerium habe Aussagen von Offizieren über getötete Zivilisten, Vergewaltigungen und die Zerstörung palästinensischer Dörfer als geheim eingestuft wie auch die Vertreibung von Beduinen in den ersten zehn Jahren des israelischen Staats.

Der bis 2007 amtierende Malmab-Direktor Yehiel Horev ließ sich mit den Worten zitieren, es sei sinnvoll, die Dokumente über Geschehnisse von 1948 vor der Öffentlichkeit zu verbergen, denn eine Offenlegung könne Unruhen im arabischen Teil der Bevölkerung auslösen. Auf die Frage, warum auch Dokumente, aus denen Forscher bereits öffentlich zitiert haben und über die Bücher geschrieben wurden, nachträglich als geheim eingestuft werden, die Geschichte also bereits erzählt sei, antwortete Horev: Ziel sei es, die Glaubwürdigkeit von Studien zu untergraben, die sich mit der Geschichte des palästinensischen Flüchtlingsproblems auseinandersetzen. „Sogar wenn jemand schreibt, das Pferd sei schwarz, wenn sich das Pferd nicht außerhalb des Stalls befindet, kann nicht bewiesen werden, dass es wirklich schwarz ist.“

Nach Erscheinen des Berichts meldete sich jetzt der Historiker Benny Morris zu Wort, der in den achtziger Jahren als einer der ersten Forscher maßgeblich das palästinensische Flüchtlingsproblem beschrieben hatte. „Vor rund zehn Jahren fing ich an, Gerüchte über das Verschließen von Schriftstücken zu hören, die ich bereits eingesehen hatte und die der Öffentlichkeit zugänglich waren“, schreibt Morris. Ein Dokument habe arabische „Abwanderungsbewegungen“ vom 1. Dezember 1947 bis 1. Juni 1948 betroffen und sei vom Geheimdienst der später in der israelischen Armee aufgegangenen Hagana-Miliz geschrieben worden. Als Morris dieses in einem zivilen Archiv bislang offen zugängliche Schriftstück vor zwei Jahren abermals einsehen wollte, sei ihm dies verwehrt worden.

Die für die Freigabe der Archive eintretende Organisation Akevot hat den 25 Seiten umfassenden Text nun trotzdem ins Netz gestellt. Dem von einem israelischen Geheimdienstoffizier verfassten historischen Dokument zufolge flohen siebzig Prozent der palästinensischen Araber wegen der jüdischen Militäroperationen. Heute unterstützt die israelische Regierung andere Narrative. Etwa, dass die Flucht vor allem auf Aufrufe zur Emigration von arabischen Anführern zurückzuführen sei. Vergangenes Jahr wurde bekannt, dass der israelische Botschafter in Bern dem Schweizer Außenministerium ein Schreiben überreichte, das die Einstellung der Schweizer Unterstützung für Akevot verlangt. In derselben Zeit hatte die israelische Regierung die Bundesregierung aufgefordert, ihre Unterstützung des Jüdischen Museums Berlin einzustellen, da dieses eine Ausstellung über Jerusalem zeige, „die hauptsächlich das muslimisch-palästinensische Narrativ wiedergibt“. Das Schweizer Außenministerium finanziert das Archivprogramm von Akevot nahezu allein.