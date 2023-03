Was Diplomaten in Brasilia nach der Wahl von Luiz Inácio Lula da Silva zum Präsidenten vorhergesehen hatten, ist eingetroffen: Seit Januar stehen die ausländischen Delegationen in der brasilianischen Hauptstadt Schlange. Und Deutschland ist ganz vorne dabei. Auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier folgte Bundeskanzler Olaf Scholz. Nun ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir in Brasilien. Ein Abstecher in den Amazonasregenwald darf dabei nicht fehlen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Denn dieser ist in den vergangenen Jahren zu einem Thema geworden, wie er es noch nie zuvor gewesen war. Als 2019 die alljährliche Saison der Brandrodungen begann, stand plötzlich die versammelte Weltpresse in Amazonien. Als Sündenbock war schnell Präsident Jair Bolsonaro ausgemacht. Und über die Konsequenzen war man sich auch rasch einig: Unter Bolsonaro darf es kein Freihandelsabkommen zwischen der lateinamerikanischen Handelsorganisation Mercosur und der EU geben. Um Brasilien wurde fortan ein großer Bogen gemacht.