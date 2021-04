Selbstversuch im Reisen : Runter von Orwells Insel

Wenn Reisen bildet, dann lernt der Reisende gerade einiges über das neue Selbstverständnis des Vereinigten Königreichs. Das Land, welches das Genre der Reiseliteratur hervorgebracht hat und sich seit dem Brexit als „Global Britain“ präsentiert, riegelt sich ab und entmutigt die Menschen systematisch, das Land zu verlassen oder zu besuchen. Während die Kontaktsperren im Innern dank der erfolgreichen Impfkampagne fallen, wird der Verkehr mit der Außenwelt nach Kräften unterbunden. Maßstab sind nicht mehr die alten Partner auf dem Kontinent, sondern Inselstaaten wie Australien und Neuseeland.

Reisen ist verboten, weshalb schon der Aufbruch aus London mit Verunsicherung beginnt. Anders als in Deutschland wird von Besuchen im Ausland nicht nur abgeraten – sie sind, in den Worten des Premierministers, „illegal“ und damit strafbewehrt. Wer die Insel verlassen will, muss laut Regierungswebpage „reasonable excuses“, also nachvollziehbare Rechtfertigungen vorweisen und auch dokumentieren können. Welche dazugehören, wird auf den unzähligen Seiten, mit denen die Regierung mittlerweile über pandemiekonformes Verhalten informiert, vermutlich bewusst versteckt. Familienbesuche gehören jedenfalls nicht dazu, es sei denn, man kann die Einladung zu einer Beerdigung präsentieren. Am ehesten wird „Arbeit“ akzeptiert.