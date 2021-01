Vorbereitungen auf Proteste : Nawalnyj misst sich mit Putin

Am Samstag erwartet Russland Proteste für die Freilassung von Alexej Nawalnyj. Wie groß sie werden, ist schwer einzuschätzen. Die Vorbereitungen jedenfalls sind beispiellos, auf Seiten der Mitstreiter des Oppositionellen wie auf Seiten des Regimes. Schauspieler, Sänger, Sportler, Blogger setzen sich in Botschaften für Nawalnyj ein, während Sicherheitskräfte dessen Mitstreiter festnehmen, Studenten und Schülern drohen, Lehrer zu spontanen Fortbildungen laden.

Wirklich Fahrt nahm die Staatskampagne gegen die Demonstrationen erst am Donnerstag auf. Dabei hatte Nawalnyj schon am Montag in einer Videobotschaft aus der Polizeiwache, wo er zunächst zu 30 Tagen Haft verurteilt wurde, dazu aufgerufen, am Samstag auf die Straße zu gehen, „nicht für mich, für euch, für eure Zukunft“. Das bezeichnete der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin in einer ersten Reaktion als „besorgniserregend“, sagte aber, der Kreml fürchte keine Massenproteste.

Proteste werden unterdrückt

Häufig trifft das Gegenteil von Dmitrij Peskows Aussagen zu. Doch auch viele Russen, die das Vorgehen des Machtapparats gegen den am Sonntagabend bei der Rückkehr aus Deutschland festgenommenen Nawalnyj missbilligen, beurteilten die Aussichten der Proteste zunächst skeptisch. So viel haben die Machthaber in den vergangenen Jahren getan, jeden Protest zu verhindern: Oppositionsveranstaltungen werden selten genehmigt, Versammlungsvorschriften ständig verschärft. Seit Jahresanfang dürfen Sicherheitskräfte Leute, die für Einzelmahnwachen Schlange stehen, oder Journalisten als angebliche Demonstrationsteilnehmer abführen.

Unerlaubte Proteste wie in Moskau zuletzt im Sommer 2019 für die Zulassung unabhängiger Kandidaten zu Regionalwahlen werden brutal aufgelöst. Teilnehmern drohen Geldbußen, Arreststrafen bis zu 30 Tagen, sogar Haftstrafen. Vorwände dafür sind schnell zur Hand, wenn es gilt, ein Exempel zu statuieren. So auch im Fall Nawalnyj, der jetzt im Untersuchungsgefängnis „Matrosenruhe“ in Moskau isoliert wird und dem Anfang Februar die Umwandlung einer alten Bewährungsstrafe in eine Gefängnisstrafe droht. Dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Russland in dem Fall verurteilt hat, schert die Machthaber nicht. Die Dreistigkeit des Vorgehens vergrößert die Solidarität mit Nawalnyj über dessen Kernunterstützer hinaus.

Eine „Desakralisierung der Macht“

Nawalnyjs in der EU exilierter Stabschef, Leonid Wolkow, erinnerte an 2013, als der Oppositionelle im ersten großen Strafprozess gegen ihn um den angeblichen Diebstahl von Holz (auch in diesem Fall verurteilte der EGMR Russland später) zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde: Nach einer Spontandemonstration auf dem Manegeplatz am Kreml wurde Nawalnyjs Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Wie damals müsse „massiver öffentlicher Druck helfen“, sagte Wolkow. „Wichtig ist es, keine Angst zu haben und mit aller Kraft zu kämpfen.“ Er versprach Demonstranten, mögliche Bußgelder zu erstatten; dafür werden Spenden gesammelt.