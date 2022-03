Rede zur Lage der Nation : Wie geht es Amerika?

Das Kapitol in Washington ist vor Bidens Rede zur Lage der Nation am Mittwoch abgesperrt Bild: Reuters

Die State of the Union Adress, die Ansprache zur Lage der Nation, verläuft nach einem gängigen Muster und bietet herrliches politisches Theater: Jedes Jahr im Frühjahr hält der amerikanische Präsident eine lange, ausufernde Rede im Kongress, in der er seine eigenen legislativen Errungenschaften preist und erklärt, was dem Land bevorsteht. Auf die Botschaft kann man sich meistens verlassen: Alles läuft nach Plan, die Vereinigten Staaten stehen bestens da, und wo es hapert, haben wir eine Lösung. Die eigene Partei applaudiert, der politische Gegner unkt.

Und das Volk? Wie sehen Amerikaner Bidens bisherige Präsidentschaft und die Lage der Nation? Was bewegt sie, welche Themen sind ihnen wichtig? Wir haben mit drei von ihnen gesprochen:

Brenda Pizatella kommt aus einer Kleinstadt in West Virginia. Sie ist vor kurzem in Rente gegangen, davor hat sie als medizinische Sozialarbeiterin in einem Krankenhaus gearbeitet. Bei den Eltern der 69 Jahre alten Frau hing früher JFK neben einem Bild vom Papst an der Küchenwand. Sie ist Demokratin durch und durch, wie sie sagt. Im November 2020 hat sie Joe Biden gewählt.

Dennis Berwyn ist in Washington geboren, wuchs bis zu seinem 18. Lebensjahr in Frankfurt auf, verbrachte die Sommer oft in Österreich, und zog dann mit seiner Familie zurück nach Amerika. Heute lebt der 61 Jahre alte Mann seit vielen Jahren in Raleigh, North Carolina. Er arbeitet beim staatlichen Arbeitsministerium. Davor hat er diverse Wahlkampfkampagnen für örtliche Republikanische Politiker und Politikerinnen betreut und geleitet.

John Aloszka wohnt in Jacksonville, Florida, wo er in der Marketing-Abteilung einer Anwaltskanzlei arbeitet. Der Wahlkreis des 24 Jahre alten Mannes pendelt seit einigen Jahrzehnten zwischen Demokraten und Republikanern. Er hätte lieber Elizabeth Warren statt Joe Biden als Kandidatin bei der vergangenen Präsidentenwahl gehabt. Gewählt hat er ihn trotzdem.

Wie geht es Ihnen, wie geht es Amerika?

Dennis Berwyn: Ach, mal läuft es besser, mal schlechter, das ist klar. Man lacht, man weint, aber ich schaue positiv aufs Leben. Ich habe drei Enkeltöchter, ich habe Arbeit, einen guten Boss, und im Gegensatz zu vielen anderen Amerikanern musste ich in der Pandemie nicht auf einen einzigen Gehaltsscheck verzichten.

Brenda Pizatella: Ich habe aufgehört, wie wild die Nachrichten zu verfolgen. Es hat mich zu sehr bedrückt. Aber der schlimmste Moment war im März 2020. Das Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, hat uns 24 Stunden Vorlauf gegeben: „Packt Eure Sachen zusammen, morgen schließen wir ab“, hieß es. Wir wussten, dass die Finanzprobleme haben, aber das war schon ein Schock. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich mich davon erholt hatte.

John Aloszka: Mir geht’s gut, ich habe vor ein paar Monaten einen neuen Job angefangen, ich arbeite jetzt in einer Kanzlei, davor war ich Kreativdirektor bei einem Magazin. Um ehrlich zu sein fürchte ich mich eher davor, dass der Dritte Weltkrieg zwischen der Ukraine und Russland ausbricht, als dass mir Inflation Sorgen macht.