Afghanische Flüchtlinge : Gestrandet in der Türkei

Zehntausend Dollar sind ein stolzer Preis für eine Reise in die Ausweglosigkeit. Omeid Soleimani Zaida hat noch viel mehr dafür gegeben, seine Heimat hinter sich zu lassen: sein Haus in Kabul, seine Arbeit. „Ein gutes Leben“, wie er sagt. Aber der Siegeszug der Taliban hat ihn fortgetrieben. Das war vor etwa zwei Monaten.

Die Familie hängt jetzt in Van fest, einer Stadt weit im Osten der Türkei, in einer der ärmsten Gegenden des Landes, die eine der Drehscheiben für die Schleuser ist. Von hier werden die Flüchtlinge in Städte wie Ankara oder Istanbul gebracht. Van war schon immer ein Ort, an dem Schmuggler ihren Geschäften nachgingen. Früher waren es Zigaretten oder Tee aus Iran. Heute sind es vor allem Menschen. Es gibt sogar einen eigenen Friedhof, auf dem Flüchtlinge, oft bei Unfällen zu Tode gekommen, unter meist namenlosen Grabsteinen ihre letzte Ruhe in der Fremde finden.

Schleuser verabreichen Kindern starke Schlafmittel

Zaidas Familie hat überlebt. Aber ihr steckt, noch deutlich sichtbar, eine entbehrungsreiche Reise in den Knochen. Sie mussten Iran zu Fuß durchqueren. Omeid erzählt, wie einer der Schleuser den Kleinen starke Schlafmittel verabreichte, damit sie auf den langen Gewaltmärschen stillhielten und nicht durch ihr Weinen Aufmerksamkeit erregten. Wie seine Frau beim Grenzübertritt in die Türkei im Stacheldraht hängen blieb, ihr die Kleidung zerfetzt und die Haut aufgerissen wurde. Wie sie über steile Felshänge kletterten, die sie nur überwinden konnten, weil das Kopftuch seiner Frau zu einem Seil umfunktioniert wurde, und wie sich einige aus der Gruppe die Knochen brachen. Wie er den schlimmsten Tag seines Lebens verlebte, eingepfercht mit Dutzenden Leuten in einem stinkenden Stall irgendwo nahe der Grenze: „Wir haben in dem Chaos meinen kleinen Sohn verloren.“ Erst einen Tag später erfuhren sie, dass ein anderer Flüchtling das vier Jahre alte Kind in seine Obhut genommen hatte. Während Omeid von diesen langen Stunden des Bangens berichtet, blickt seine Frau zu Boden, gräbt wieder und wieder die Kuppe ihres Daumens in ihren Unterarm, bis sie irgendwann die Fassung verliert und leise zu weinen beginnt.

Wann er und seine Familie von hier wegkommen, weiß Omeid nicht. In der Türkei ist es für Familien wie seine praktisch aussichtslos, einen Schutzstatus zu bekommen. Er kann nicht arbeiten, sie haben den Schmuck seiner Frau verkauft, leben davon mehr schlecht als recht. Ihnen graut vor dem Tag, an dem das Geld ausgeht. Dabei haben sie noch Glück gehabt. Ein mildtätiger Einwohner hat ihnen eine Wohnung zur Verfügung gestellt, in der sie sich verstecken. Es ist ein dunkler, stickiger Ort in einem baufälligen Haus in einer kleinen Seitenstraße, durchzogen von säuerlichem Geruch, mit zahllosen Schimmelflecken an Decke und Wänden.