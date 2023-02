Der amerikanische Präsident Joe Biden sendet mit seiner Reise nach Kiew starke Signale in verschiedene Richtungen: an die Ukraine, nach Moskau – und in das eigene Land.

Starke Symbole: Joe Biden und Wolodymyr Selenskyj am Montag im Marienpalast in Kiew Bild: via REUTERS

Das Erste, was vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montagmorgen zu hören war, war eine Ansprache zum Ge­denken an die Demonstranten, die genau neun Jahre zuvor, am letzten Tag der Revolution, auf dem Majdan in Kiew von den Sicherheitskräften getötet wurden. „Neun Jahre nach der Revolution der Würde dauert die Schlacht für unsere Unabhängigkeit noch an“, sagte Selenskyj.

„Sklaven werden nicht ins Paradies gelassen. Das ist der Sinn des ukrainischen Drängens nach Freiheit.“ Anschließend veröffentlichte das ukrainische Präsidialamt Bilder, die zeigen, wie Selenskyj und seine Frau am Denkmal für die Toten von 2014 Kerzen niederstellen.