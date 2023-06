Aktualisiert am

Am 24. Juni vergangenen Jahres gab es viele Tränen vor dem Obersten Gerichtshof in Washington. Die einen weinten vor Freude, die anderen weinten aus Enttäuschung. Die einen feierten die Entscheidung der höchsten Instanz, die anderen befürchteten das Schlimmste. Gerade hatten die Obersten Richter offiziell das Ende des Grundrechts auf Abtreibungen in den Vereinigten Staaten bekannt gegeben und damit die fast fünf Jahrzehnte alte Grundsatzentscheidung Roe v. Wade gekippt.

Noch am selben Tag verboten drei republikanisch regierte Bundesstaaten Schwangerschaftsabbrüche: Alabama, Missouri und Kentucky. Aus drei wurden fünf, dann sechs, inzwischen sind es 14 von fünfzig amerikanischen Staaten, in denen Schwangerschaftsabbrüche nur noch in Ausnahmefällen legal sind.