Regierungskrise in Slowenien : Ein Freund Viktor Orbáns

Ende Januar wurde mit einem Paukenschlag das Ende der Regierung in Slowenien bekannt. Wie es nun weitergeht, hängt maßgeblich von Oppositionsführer Janša ab – einem ziemlich umstrittenen Politiker.

Am Zug: Oppositionsführer Janša während einer Fernsehdebatte 2018 Bild: Getty

„Mal sehen“, sagt Janez Janša, „beide Wege stehen offen.“ Der slowenische Oppositionsführer hält derzeit die Karten in der Hand, wenn es darum geht, ob es nach dem Scheitern der Regierung vorzeitige Wahlen gibt. Die andere Möglichkeit für ihn ist der Versuch, eine neue Mehrheit aus Abtrünnigen der bisherigen Koalition zusammenzusuchen und so direkt ins Amt des Ministerpräsidenten in Laibach (Ljubljana) zu gelangen. Er wolle sich Zeit lassen für Gespräche „zwischen uns und den Parteien, die sich vor Wahlen fürchten“.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent für Österreich und angrenzende Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Anderthalb Jahre nach einer Wahl, aus der seine konservativ-christdemokratische Partei SDS als klar stärkste Kraft hervorgegangen war, hat Janša jedenfalls konkrete Aussichten, nach der Regierungsmacht zu greifen. Doch schien das im abgelaufenen Jahrzehnt schon öfter so zu sein, und dann kam es doch anders. Manchmal unter erstaunlichen Umständen.