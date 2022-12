Urteil gegen Imamoglu : Wie Erdogans Rivalve aus dem Weg geräumt werden soll

Das Urteil war verkündet, da rief der schuldig gesprochene Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu per Twitter seine Anhänger zu einer Kundgebung vor dem Istanbuler Rathaus auf. Es gelte, „unseren Willen zu zeigen“. Der Richter hatte am Mittwochnachmittag den populären Oberbürgermeister der oppositionellen CHP wegen einer angeblichen Beleidigung eines Staatsbeamten zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt und ihn damit mit einem Politikverbot belegt. Damit das Urteil rechtskräftig wird, muss noch der Kassationshof zustimmen.

Es war bereits dunkel geworden, als Imamoglu an dem Ort, an dem er 2019 zweimal seinen Sieg über den AKP-Kandidaten feierte, am Abend ausrief: „Das ist ein Beweis dafür, dass es in der Türkei keine Gerechtigkeit mehr gibt.“ Jede Entscheidung, die die Richter und Staatsanwälte träfen, sei zu ihrem eigenen Vorteil. Scharf griff er den Personenkreis um Präsident Recep Tayyip Erdoğan an. Er bezeichnete sie als „Politiker, die sagen, dass sie der Staat und die die Nation sind, sie sagen, dass ihnen alles gehört“. Sie beeinflussten die Justiz, und sie hätten auch dieses Urteil bestellt.

Da sprach einer, der bereit ist, Erdoğan bei der Präsidentenwahl herauszufordern, die zeitgleich mit der Parlamentswahl in spätestens sechs Monaten stattfinden muss. Entsprechend groß waren auch die Sicherheitsvorkehrungen in und um das Oberlandesgericht im Istanbuler Stadtteil Kartal. In dem hat es in den vergangenen Monaten einen Wechsel im Richteramt gegeben. Denn der zunächst dem Fall Imamoglu vorsitzende Richter hatte im Frühsommer gesagt, dass das, was Imamoglu vorgeworfen werde, keinesfalls ein Politikverbot rechtfertige. Danach wurde er nach Samsun strafversetzt.

Erdoğan-Gegner halten Urteil für politisch motiviert

An Imamoglus Seite ergriff am Mittwochabend Meral Aksener das Wort, die Vorsitzende der Iyi-Partei, der zweitgrößten der sechs Parteien, die sich zu einem Oppositionsbündnis gegen Erdoğan zusammengeschlossen haben. Sie erinnerte daran, dass Erdoğan 1998 in einem ebenfalls politisch motivierten Prozess zu einer Haftstrafe und einem Verbot, sich politisch zu betätigen, verurteilt worden war. An der Stelle, an der jetzt Imamoglu und Aksener standen, habe er damals ausgerufen: „Das Lied endet hier nicht.“ Es endete nicht. Das Politikverbot gegen Erdoğan wurde aufgehoben, und 2002 setzte sich Erdoğans unaufhaltsamer Aufstieg fort. Aksener prognostizierte daher: „Auch dieses Lied wird hier nicht enden.“

Der Sender HALK TV, der der CHP nahesteht, kommentierte, seit Mittwoch seien die Segel der Opposition wieder gefüllt. Denn jeder müsse jetzt begreifen, dass hinter dem Urteil die „Ordnung des Palastes“ stehe, nicht aber das Recht. Etwas tragisch war für den CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu, dem ebenfalls Ambitionen für eine Kandidatur in der Präsidentenwahl zugeschrieben werden, dass er sich in Berlin aufhielt. Zur Kundgebung wurde er über Video zugeschaltet. Das Urteil zeige, dass das Gericht „unter dem Einfluss und der Verschwörung des Präsidenten“ stehe, sagte er.

Während Erdoğan die Vorsitzende der Iyi-Partei, Aksener, umwirbt, um sie vielleicht doch noch rechtzeitig vor den Wahlen aus dem Oppositionsbündnis herauszulösen und er sie deshalb von Angriffen verschont, laufen gegen Kilicdaroglu mehrere Verfahren wegen „Präsidentenbeleidigung“. Urteile wurden noch keine gesprochen. Bei der früheren CHP-Vorsitzenden Istanbuls, Canan Kaftancioglu, ist dies aber der Fall.