Schleichende Expansion : Erdogan und die „fehlenden Gebiete“ der Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (in der Mitte ohne Maske) während des muslimischen Gebets in der Hagia Sophia am 24. Juli Bild: AFP

Die Türkei greift immer weiter auf ihre Nachbarländer aus. Auf einer Länge von mehr als 500 Kilometern stehen türkische Soldaten jenseits der Grenze in Syrien. Im Nordirak unterhält die Türkei zwei Militärstützpunkte, Kampfflugzeuge und Bodentruppen sind in jüngster Zeit mehr als hundert Kilometer tief in den Irak vorgedrungen. Und türkische Forschungsschiffe haben in jüngster Zeit die Suche nach Erdgas in Teilen des östlichen Mittelmeers aufgenommen, die außerhalb der türkischen Hoheitsgewässer liegen. Um seine Ansprüche zu unterstreichen, ließ Ankara Kriegsschiffe in die umstrittenen Gebiete fahren.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Der türkische Präsident Tayyip Erdogan stellt mit solchen Provokationen den Friedensvertrag von Lausanne aus dem Jahr 1923 infrage, durch den die heutigen Grenzen der Türkei festgelegt worden sind. Das Abkommen hat die Gründung der Republik Türkei ermöglicht, aber nicht mit allen Gebieten, die die türkischen Unabhängigkeitskämpfer gewollt hatten.