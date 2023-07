Vor drei Wochen endeten in Frankreich die Banlieue-Unruhen. Jetzt reagiert der Präsident zum ersten Mal. Emmanuel Macron nimmt die Polizei vor Vorwürfen in Schutz – und sagt, was sich ändern muss.

Brennende Autos in Nanterre am 29. Juni 2023 Bild: AP

Der französische Präsident hat sich Zeit gelassen, auf die Banlieue-Unruhen Ende Juni zu reagieren. Am Montag formulierte er in Nouméa, der Inselhauptstadt von Neukaledonien, die wichtigste Lehre aus den Ausschreitungen: „Ordnung, Ordnung, Ordnung!“ Im Gespräch mit den Fernsehsendern TF1 und France 2 sagte er: „Unser Land braucht eine Rückkehr zur Autorität (…), und zwar zuerst in der Familie.“ Die Familien müssten stärker zur Verantwortung gezogen werden, denn ein Großteil der Randalierer sei sehr jung gewesen. Der Präsident nannte ein Durchschnittsalter von 16 Jahren. Insbesondere Alleinerziehende sollten stärker „begleitet“ werden.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Zwischen der 6. und der 10. Klasse müssen alle Schulen in Problemvierteln schon von September an eine Rundumbetreuung von 8 bis 18 Uhr anbieten. Zudem sollen von September an alle Kinder im Alter von zwei Jahren in die sogenannte École maternelle aufgenommen werden, damit sie frühzeitig soziale Kompetenzen und Sprach­kenntnisse entwickeln. Zum Schul­jahres­beginn soll für alle Schüler mindestens eine halbe Stunde Sport täglich verpflichtend sein.

Der Präsident wies darauf hin, dass die Schulen nicht die Erziehung in den Familien ersetzen könnten. Er kündigte an, dass er in Abstimmung mit den betroffenen Bürgermeistern Maßnahmen beschließen wolle, um der Konzentration von Problemfamilien in bestimmten Sozialbauvierteln entgegenzuwirken. 500 Kommunen sind nach Macrons Angaben davon betroffen.

Polizisten in Untersuchungshaft

Außerdem zog Macron aus den Unruhen die Lehre, dass Jugendliche besser vor dem Einfluss der sozialen Netzwerke geschützt werden müssten. „Viele junge Leute haben in den sozialen Netzwerken die Unruhen organisiert“, sagte Macron. Gewaltaufrufe müssten künftig schneller erfasst und entfernt werden können, um diesen Missbrauch zu verhindern. Die Polizei nahm Macron vor Vorwürfen in Schutz. Er verstehe ihre „Betroffenheit“ angesichts der Unruhen von „absolut unsäglicher Gewalt“.

Der Chef der nationalen Polizei, Frédéric Veaux, forderte in einem Zeitungsgespräch, Polizisten von der Untersuchungshaft auszunehmen. „Vor einem möglichen Prozess haben Polizisten nicht ihren Platz im Gefängnis“, sagte Veaux und erhielt dafür Zustimmung vom Pariser Polizeipräfekten Laurent Nuñez. Macron weigerte sich, die Äußerung des obersten Polizeichefs zu kommentieren.

Es gibt eine große Unzufriedenheit in den Reihen der Polizei über die U-Haft eines Polizisten in Marseille. Im Hintergrund geht es auch um die U-Haft des Polizisten, der bei der Verkehrskontrolle in Nanterre Nahel M. erschossen hat. Der Vorfall löste die Unruhen aus. „Niemand in der Republik steht über den Gesetzen“, sagte Macron. Die Legitimität der Polizisten gründe darauf, dass sie die Republik schützten. Er lobte ausdrücklich Innenminister Gérald Darmanin für dessen „ausgezeichnete Arbeit während der Unruhen“.

Auch Premierministerin Elisabeth Borne sprach Macron sein Vertrauen aus. Er stelle fest, dass es keine alternative Regierungsmehrheit gäbe. „Es gibt wechselnde Mehrheiten“, sagte er. Der Präsident bestätigte, dass im Herbst das mehrmals aufgeschobene Gesetz zum Kampf gegen illegale Einwanderung ins Parlament eingebracht werde. Ziel sei es, Immigration zu verringern und diejenigen, die schon da seien, besser einzugliedern. „Wir müssen die gemeinsamen Grenzen Europas besser schützen“, sagte er. Macron will auf Neukaledonien die Indopazifik-Strategie ausformulieren.