Einwanderer in Großbritannien : Sie sind keine Schwarzen, sie sind Tories

Man kann erstaunt sein über die Entwicklungen im Königreich. Dass mit Rishi Sunak erstmals ein dunkelhäutiger Politiker Großbritannien regiert, ist schon für sich genommen eine historische Zäsur. Dass dessen spektakulärer Aufstieg obendrein aus einer konservativen Partei gelungen ist und nicht aus einer linken oder grünen, dem Multikulturalismus verpflichteten Partei, kommt noch hinzu. Manche Kommentatoren in Deutschland haben das als Widerspruch empfunden, den sie sich nicht erklären können.

Dabei wird die britische Einwanderungsgesellschaft oft missverstanden. Die Haltung der Bevölkerung gegenüber Migranten ist mitnichten so kritisch, wie es den Anschein haben kann. Vor allem die Brexit-Debatte hat im Ausland den Eindruck erweckt, als gewönne im Königreich die Xenophobie Oberhand. Aber die Briten sind, in den Worten des Demographie-Fachmanns David Goodhart, „nicht negativ gegenüber Einwanderung an sich eingestellt, sondern nur gegenüber deren unzureichender Steuerung“. Seit die EU-Freizügigkeit beendet und das neue Einwanderungsgesetz in Kraft ist, sehen die Briten die Migranten wieder positiver, berichtet er. Das ist bemerkenswert, weil der Zustrom in absoluten Zahlen gar nicht nachgelassen hat. Die Bürger haben nur das Gefühl, die von ihnen gewählten Politiker hätten jetzt die Kontrolle und könnten die Zuwanderung besser an den Bedürfnissen von Wirtschaft und Gesellschaft ausrichten.