Ohne Vormund, ohne Kopftuch : Sie hat ihre Furcht verloren

Man könnte ja meinen, in einem Land wie Saudi-Arabien ändert ein Lockdown für Frauen nicht viel. Die dürfen ja eh nicht aus dem Haus, oder? Doch wenn in dieser Woche das Leben in die saudischen Städte zurückkehrt, sind es auch Heerscharen von Frauen, die in die wiedereröffneten Malls und Cafés stürmen. Mit Freundinnen. Ohne Vormund. Ohne Kopftuch.

Seit der junge Kronprinz Mohammed bin Salman das Land führt, hat sich für die Saudis viel geändert. Nicht, dass sie plötzlich mitentscheiden dürften. Widerspruch ist lebensgefährlich. Doch plötzlich können Saudis, ganz privat und unpolitisch, Spaß haben. Es gibt Konzerte und Achterbahnen, Lachen ist nicht mehr verdächtig, und vor allem die Frauen sind so frei wie noch nie.