Uiguren in China : Observiert, verhört – und gefoltert

In Xinjiang hat der Polizist Wang Leizhan geholfen, den Willen der Uiguren zu brechen. Jetzt lebt er mit Schuldgefühlen in Deutschland und hat eine wichtige Botschaft mitzuteilen.

In Xinjiang patrouillieren Polizisten vor den Moscheen, wie hier in Kashgar im Juni 2017. Der Polizist Wang Leizhan kam im Jahr darauf in die Region. Bild: AFP

Wang Leizhan legt einen dicken Ordner auf den Tisch. Sein alter Polizeiausweis ist darin, Fotos von ihm und seinen Kollegen, Abschlusszeugnisse von der Polizeischule, Kopien von Vernehmungsprotokollen und ein Formular mit Angaben zu seinen Eltern – alles ordentlich abgeheftet. „Das ist mein Leben“, sagt Wang. Zum Gespräch mit der F.A.Z. trägt er seine alte Polizeiuniform. Seine hellblaue Krawatte hat er akkurat gebunden. Sein Hemd hat keine Falte. Der Ort des Treffens und Wangs richtiger Name sollen geheim bleiben. „Das hier ist ein Kampf einiger schwacher Demokraten gegen ein mächtiges autokratisches Imperium“, sagt er. Das Imperium, das er meint, ist die Volksrepublik China.

Wang ist vorsichtig geworden, weil er weiß, wozu dieses Imperium, dieser Überwachungsapparat fähig ist. Lange war er selbst daran beteiligt; als Polizist in der weltbekannt gewordenen Provinz Xinjiang, in der die muslimische Volksgruppe der Uiguren seit Jahren brutal unterdrückt wird. Wang observierte, verhörte – und folterte. Erst kürzlich stufte die französische Nationalversammlung die Gewalt an den Uiguren als Genozid ein. Auch die Parlamente in Kanada, den Niederlanden, Großbritannien und Litauen vertreten diese Auffassung. Deutschland hat sich bisher nicht so deutlich positioniert.

Weil Wang nicht mehr Teil des Systems sein wollte, hat er sein Land verlassen. „Das ist kein moderner Staat, das ist eine Monarchie“, sagt er über die Volksrepu­blik. Erst im Exil in Deutschland traut er sich, darüber zu sprechen, wie die chinesische Regierung die Uiguren unterdrückt. Er ist einer von nur wenigen Hinweisgebern, die Einblicke in die chinesischen Behörden hatten und nun von den Überwachungsmethoden und dem Lagersystem Xinjiangs berichten.

„Für mich war das ein pa­triotischer Dienst“

Mit 17 Jahren ging Wang auf die Polizeiakademie. Auf einem Foto aus dieser Zeit sieht man ihn aufrecht stehend in einer blauen Uniform. Seine Haare sind kurz rasiert. Er sei idealistisch gewesen, sagt Wang. „Ich wollte meine Mitmenschen beschützen.“ Viele Jahre habe er seinen Beruf gerne ausgeübt. Wang trainierte Polizeihunde. Ein Bild zeigt ihn lachend mit einem schwarzen Schäferhund. Einmal habe er Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. Auf seinem Handy scrollt er zu Bildern, die ein graues Mehrfamilienhaus mit verrußten Fenstern zeigen. Er sei damals sehr stolz auf seine Arbeit gewesen.

Im Jahr 2018 wurde Wang nach Xinjiang versetzt. „Für mich war das ein pa­triotischer Dienst“, sagt er. Viele Polizisten aus anderen Landesteilen seien in dieser Zeit in die Region gekommen. Sie wurden vom Staat in Wohnheimen untergebracht. Wang schätzt, dass insgesamt ungefähr 150 000 Polizisten aus anderen Provinzen angesiedelt wurden. Einige seien zuvor arbeitslos gewesen oder hätten andere Berufe gehabt, erinnert er sich.

Sie hätten erst in Xinjiang eine Einweisung erhalten. Auch andere Staatsbedienstete seien nach Xinjiang versetzt worden. Wang berichtet von Lehrern und Bankmitarbeitern, die mit einem höheren Gehalt und vom Staat subventionierten Wohnungen und Bauland angelockt worden seien. Einige dieser Immobilien hätten vorher Uiguren gehört.

Wang sollte in Xinjiang vermeintliche Separatisten aufspüren. Er kontrollierte, ob Geschäfte und Restaurants auf ihren Schildern nur chinesische Schriftzeichen verwendeten. Die arabische Schrift, die viele der muslimischen Uiguren beherrschen, sei verboten. Wer seine kulturelle Identität offen auslebt, Bart trägt oder sich mit „Salam aleikum“ begrüßt, mache sich verdächtig. In den Städten seien alle 500 Meter Checkpoints eingerichtet gewesen. Auch Wang durchsuchte dort Autos und kontrollierte Papiere, wie er sagt. „Schon ein Messer im Haus zu haben reicht als Anlass für die Polizei, um einen Uiguren mitzunehmen.“

Wer einmal aufgefallen sei, werde fortan verfolgt: Alle Aktivitäten im Internet würden überwacht, Datenbanken mit DNA-Material angelegt. Auch Uiguren im Exil berichten davon, dass sie Blutproben hätten abgeben müssen. Die Behörden behandelten Uiguren anders als Han-Chinesen, sagt Wang – weil sie auf ihre muslimische Religion herabschauten, aber auch weil Separatismus eine Gefahr für das System der Kommunistischen Partei darstelle.