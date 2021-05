Umfeld des Innenministers : Wie ein Mafiaboss Erdogans Regierung in Bedrängnis bringt

Videos des türkischen Mafiabosses Sedat Peker über seinen Youtube-Kanal bringen Präsident Recep Tayyip Erdogan zunehmend in Schwierigkeiten. Seit Anfang Mai breitet der flüchtige Pate vor einem türkischen Millionenpublikum Einzelheiten aus der Verquickung von Teilen des türkischen Staats mit dem organisierten Verbrechen aus. Jedes Video öffne eine weitere Büchse der Pandora, sagt der frühere Ministerpräsident Ahmet Davutoglu, der heute mit einer eigenen Partei gegen Erdogans AKP antritt. Erdogans Glaubwürdigkeit ist nun deshalb zusätzlich herausgefordert, weil sich die spektakulären „Enthüllungen“ Pekers auf den ehemaligen und den amtierenden Innenminister beziehen.

Auch in seinem siebten Video am vergangenen Sonntag wandte sich Peker in jovialem Ton an sein Millionenpublikum und an seinen Lieblingsfeind, Innenminister Soylu, den er als den „sauberen Sülü“ verspottet. Zielscheibe Pekers war dieses Mal vor allem dessen politischer Ziehvater, der frühere Innenminister Mehmet Agar, der vielen Türken als der Inbegriff des „tiefen Staats“ und eines Sicherheitsapparats gilt, der mit dem organisierten Verbrechen zusammenarbeitet.