Flucht nach Norwegen : Prigoschins abtrünniger „Wagner“-Kommandeur

Andrej Medwedjew ist der erste ranghohe Kämpfer der russischen „Wagner“-Söldner, der sich in ein westliches Land absetzen konnte. Norwegen will ihn als Zeugen befragen.

Mit Andrej Medwedjew könnte ausgerechnet ein früherer Kommandeur der Söldnertruppe „Wagner“, die schwerer Kriegsverbrechen in der Ukraine beschuldigt wird, zu deren Aufklärung beitragen. Man stehe in Kontakt mit Medwedjew, teilte Norwegens nationaler Kriminalpolizeidienst Kripos am Dienstagnachmittag mit. Medwedjew habe den Status eines Zeugen und werde bald angehört. Kripos beteiligt sich an der internatio­nalen Un­tersuchung der Kriegsverbrechen in der Ukraine beim Internationalen Strafgerichtshof.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Medwedjew war am frühen Freitagmorgen von den norwegischen Behörden unweit der russischen Ortschaft Nikel im Gebiet Murmansk wegen illegalen Grenzübertritts festgenommen worden und hatte Asyl beantragt. Nach Angaben seines Anwalts befindet er sich nun an einem sicheren Ort im Osloer Gebiet.

Seine Flucht verlief eigenen Angaben nach dramatisch: Er sei von Grenzpolizisten mit Hunden verfolgt und beschossen worden. „Ich hörte zwei Schüsse, Ku­geln zischten vorbei“, sagte Medwedjew dem in Frankreich lebenden russischen Menschenrechtsaktivisten Wladimir Os­setschkin in einem auf Youtube veröffentlichten Video. Über das dünne Eis des Grenzflusses, das er mit seinen Fü­ßen zerdrückt hätte, sei er nach Norwegen entkommen.

Sagt, er sei im Besitz von Exekutions-Videos

Medwedjew kommandierte eigenen Angaben nach einen Sturmtrupp der „Wagner“-Gruppe. Dieser habe hauptsächlich aus eingezogenen Gefangenen bestanden und sei an den Kämpfen rund um die ostukrainische Stadt Bachmut beteiligt gewesen, sagte Medwedjew der Zeitung „New York Times“. Seinen Angaben nach war er während mehrerer Exe­kutionen zugegen, unter anderem von Söldnern, die sich geweigert hätten zu kämpfen.

Auch gab er an, in seiner Einheit habe der Söldner Jewgenij Nuschin gedient. Dieser hatte sich im vergangenen September in ukrainische Gefangenschaft begeben, war aber im November nach ei­nem Austausch in die Gewalt „Wagners“ geraten und als „Verräter“ vor laufender Kamera mit einem Vorschlaghammer ge­tötet worden. Die Rekruten in seiner Einheit seien aufgrund der hohen Verluste jede Woche neu besetzt worden, sagte Medwedjew dem russischen Internetportal „The Insider“. „Wir waren ein Selbstmordkommando“, fügte er hinzu. Medwedjew gab an, im Besitz eines Videos zu sein, auf dem Exekutionen zu sehen sind. Dieses werde veröffentlicht, sollte ihm etwas zustoßen.

Eigenen Angaben nach war er im No­vember desertiert und hatte sich danach bis zu seiner Flucht nach Norwegen an wechselnden Orten in Russland versteckt. Schon damals gab er russischen und internationalen Medien Interviews. Auch gibt es ein Video, das ihn zeigen soll, wie er im November seine militä­rische Erkennungsmarke auf dem Gelände des „Wagner“-Hauptsitzes in Sankt Pe­tersburg abgibt.

Einige seiner Angaben sind widersprüchlich. So sagte er der britischen Zeitung „Guardian“, er habe sich im Juli entschlossen zu fliehen, nachdem sein Vertrag mehrmals ohne seine Zu­stimmung verlängert worden sei. An an­derer Stelle gab er an, erst seit Juli im Dienste der Wagner-Truppe gewesen zu sein. Der „New York Times“ zufolge legte er für mehrere seiner Angaben keine Be­weise vor.

Abtrünniger des regulären Militärs „liquidiert“

Dennoch ist der Vorgang unangenehm für den Führer der „Wagner“-Söldner, Jewgenij Prigoschin. Er war in den vergangenen Wochen bemüht, seine Truppe als besonders kampfstark und erfolgreich darzustellen, hatte sich etwa mit der Einnahme des ostukrainischen Städtchens So­ledar gebrüstet. Nun ist der 26 Jahre alte Medwedjew der erste „Wagner“- Kommandeur, der sich in ein westliches Land absetzen konnte. Prigoschin war bestrebt, die Angaben des Flüchtlings lä­cherlich zu machen und diesem zu schaden. Er teilte in sarkastischem Ton mit, Medwedjew habe in einem „norwegischen Bataillon“ der Söldner gearbeitet und sei „sehr gefährlich“.

Auch Russlands reguläres Militär geht gegen Abtrünnige vor. Am Mittwoch wurde im westrussischen Lipezker Gebiet ein Soldat erschossen, der aus dem Kriegs­gebiet in der Ukraine geflohen war. Der 31 Jahre alte Dmitrij Perow hatte am vergangenen Freitag seine Einheit verlassen und war nach Russland zurückgekehrt. Am Dienstag besuchte er seine Mutter in der Stadt Woronesch, dann reiste er laut dem Telegram-Kanal „Mash“ nach Hause in ein Dorf im benachbarten Lipezker Gebiet.

In einem auf Telegram veröffentlichten Fahndungsaufruf hieß es, Perow sei mit einer automatischen Waffe mit fünf Magazinen sowie mit Handgranaten bewaffnet. Spezialkräfte sollen die betreffende Gegend abgeriegelt und Perow soll Widerstand geleistet haben. Unter Berufung auf die Lipezker Behörden wurde gemeldet, Perow sei „liquidiert“ worden. Der junge Mann habe nicht kämpfen wollen, schrieb Menschenrechtsaktivist Os­setsch­kin dazu auf Facebook. „Er wollte einfach nach Hause.“