Russlands Krieg in der Ukraine : Wie ein junger Russe gegen seine Einberufung kämpft

Schnell an die Front geschickt: Russische Rekruten laufen in der Stadt Prudboi im Gebiet Wolgograd zu einem Zug Bild: AP

Keine sechs Minuten dauert das Video, das Michail Aschitschew von seinem Auftritt vor der Wehrkommission aufgezeichnet hat. Er hielt das Smartphone in der Hand, filmte nicht sich, sondern die Offiziellen in Zivil und Flecktarn vor und neben ihm. Etwas verwackelt sind die Bilder. Auch, weil der 34 Jahre alte Maschinist aus der Nähe von Podporoschje, einer Kleinstadt 300 Kilometer nordöstlich von Sankt Petersburg, aufgeregt war. Denn er hat einen Weg gewählt, den nur wenige Russen gehen, die in der Mobilmachung einberufen werden: Aschitschew hat beantragt, aus Gewissensgründen keinen Dienst an der Waffe, sondern Zivildienst abzuleisten.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

„Ich habe mich gefragt, wie wir bloß so weit gekommen sind, dass man Angst überwinden muss, um die Wahrheit zu sagen“, sagt Aschitschew der F.A.Z. über seinen Auftritt im Wehrersatzamt von Podporoschje Mitte Oktober.