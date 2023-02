Ehemalige Geheimdienstler haben in Gesprächen mit verdeckt auftretenden Journalisten angegeben, sich in mehr als 30 Wahlen eingemischt zu haben – mit Hackerangriffen und Fake-Profilen.

Ein verdeckt arbeitendes israelisches Unternehmen hat Medienberichten zufolge weltweit Desinformations- und Ausspähkampagnen durchgeführt und damit möglicherweise auch den Ausgang von Wahlen beeinflusst. Die Firma nenne sich „Team Jorge“, berichtete am Mittwoch die israelische Zeitung „Haaretz“, die den klandestinen Aktivitäten gemeinsam mit Medien und Rechercheorganisationen in anderen Ländern nachgegangen war.

Jorge ist demnach der Deckname des Chefs; laut den Berichten handelt es sich um Tal Hanan, einen 50 Jahre alten Israeli. Zum Führungspersonal zählten auch sein Bruder Zohar Hanan und Mashy Meidan, zwei ehemalige Geheimdienstmitarbeiter. Meidans Anwalt wies den „Haaretz“-Bericht zurück, die Hanan-Brüder äußerten sich nicht.

Im Gespräch mit verdeckt auftretenden Journalisten behauptete Tal Hanan, „Team Jorge“ habe sich weltweit in 33 Wahlkämpfe eingemischt, in denen es um das Amt des jeweiligen Staatsoberhaupts ging, in 27 Fällen davon erfolgreich. In Kenia gelang es demzufolge, in die E-Mail- und Telegram-Konten von engen Beratern und Unterstützern William Rutos einzudringen, der die Präsidentenwahl im August vergangenen Jahres gewann. Ob die Aktivitäten das Wahlergebnis beeinflusst haben, ist unklar. Rutos Sieg konnten sie jedenfalls nicht verhindern.

Kampagnen auch in Indonesien und Venezuela

Hacking-Vorwürfe erhebt seit den Wahlen auch der unterlegene Kandidat, Raila Odinga, obwohl der Oberste Gerichtshof im September die vorgelegten Beweise für Wahlmanipulation als nicht überzeugend zurückgewiesen hat. Derzeit mobilisiert der Oppositionelle wieder Tausende Anhänger, um gegen die aus seiner Sicht „gestohlene“ Wahl zu protestieren.

In einem am Montag ausgestrahlten Fernsehinterview sagte Odinga, er selbst habe „ethische Hacker“ beauftragt, in das System der Unabhängigen Wahlkommission einzudringen, um seinen Verdacht zu bestätigen. Sie hätten einen Bericht vorgelegt, den er aber nicht veröffentlichen wolle. In Kenia wurden die drei vergangenen Parlamentswahlen von mutmaßlichen Hackerangriffen, Fake-News-Kampagnen und dem Einsatz bezahlter „Influencer“ überschattet.

In die Kritik war dabei auch das mittlerweile insolvente britische Datenanalyse-Institut Cambridge Analytica geraten, das 2013 und 2017 für den Politiker und späteren Präsidenten Uhuru Kenyatta Kampagnen entwickelte. Kritiker bezeichneten die Botschaften als „Propaganda“, die ethnische Spannungen und Unruhen anheizte. Laut den am Mittwoch veröffentlichten Recherchen hatte auch „Team Jorge“ vor der kenianischen Wahl 2017 versucht, mit Cambridge Analytica ins Geschäft zu kommen. Dies sei jedoch an dem geforderten Honorar von 400.000 bis 600.000 Dollar pro Monat gescheitert, hieß es. Dokumente sollen jedoch zeigen, dass sich „Team Jorge“ und Cambridge Analytica 2015 gemeinsam am Präsidentschaftswahlkampf in Nigeria beteiligten.

Spur nach Frankreich

Auch in weiteren Ländern soll sich das israelische Unternehmen durch Cyberangriffe, Desinformationskampagnen und Ausspähungen in Wahlen und politische Entwicklungen eingemischt haben, etwa in Indonesien oder Venezuela. In Europa reklamierte die Gruppe demnach einen Cyberangriff auf die Volksbefragung zur Unabhängigkeit in Katalonien 2014 für sich.

Eine weitere Spur führt nach Frankreich und dort zu dem Nachrichtensender BFM-TV. Einer der dienstältesten Moderatoren, Rachid M‘Barka, strahlte während seiner Nachtmoderationen ein Dutzend verdächtiger Kurzbeiträge aus. Darunter war ein Beitrag, der Stimmung gegen die Russland-Sanktionen machen sollte. An der Côte d’Azur fürchteten viele um ihre Arbeitsplätze, da die russischen Oligarchen ihre Sommerresidenzen nicht aufsuchen könnten, hieß es darin. Insbesondere die Jacht-Industrie sei betroffen.

M‘Barka wurde vom Redaktionsdirektor zur Rede gestellt und Anfang Februar suspendiert. Das arbeitsrechtliche Verfahren läuft noch. Er hat zugegeben, die Kurzbeiträge von einem französischen Mittelsmann, Jean-Pierre Duthion, erhalten zu haben. Eine redaktionelle Abnahme gab es, anders als üblich, nicht. M‘Barka behauptete, kein Geld erhalten, sondern nur einem „Freund“ einen Dienst erwiesen zu haben. Duthion soll direkt mit „Team Jorge“ zusammenarbeiten. Die Kurzbeiträge erreichten aufgrund der späten Sendezeit nur ein kleines Publikum, wurden aber mit dem Gütesiegel BFM-TV in gezielten Twitter-Kampagnen über Trollfabriken millionenfach geteilt.

Neben dem Hacken von E-Mail- und Social-Media-Accounts und dem Ausspähen von Bankkonten soll die Verbreitung von Falschinformationen zu den Mitteln von „Team Jorge“ gehören. Dazu habe die Gruppe laut eigenen Angaben 39.000 falsche digitale Profile erstellt, hieß es. Diese ließen sich zu koordinierten Aktionen zur Meinungsbeeinflussung einsetzen. „Haaretz“ schreibt, die internationalen Recherchen hätten insgesamt 19 solcher Kampagnen ausfindig machen können, an denen „Team Jorge“ beteiligt gewesen sei.