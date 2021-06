Antony Blinkens Stiefvater : Vom Konzentrationslager bis nach Harvard

Für den amerikanischen Außenminister Antony Blinken gleicht der Besuch in Paris an diesem Freitag einer Rückkehr an die Schauplätze seiner Kindheit. Nicht weit von den Champs-Elysées und dem Elysée-Palast, wo er von Präsident Emmanuel Macron empfangen wurde, liegt bis heute das Pariser Domizil seiner Mutter Judith Pisar.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



In das hochherrschaftliche Appartement in der Avenue Foch zog Antony Blinken 1970 im Alter von acht Jahren, nachdem seine Mutter den Holocaust-Überlebenden, Geschäftsanwalt und Präsidentenberater Samuel Pisar in New York kennen und lieben gelernt hatte. Sie ließ sich von Blinkens Vater, dem Bankier Donald Blinken scheiden und übersiedelte an die Seine. Zu den Nachbarn an der baumbestandenen Allee gehörten damals Arthur Rubinstein und der monegassische Fürst Rainier mit Grace Kelly.