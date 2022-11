Befreites Dorf in Ukraine : Selbst die Tauben wurden umgebracht

Vor einigen Wochen klingelte Wasyl Krywenoks Telefon. Auf dem Bildschirm leuchteten Ziffern, die er sofort erkannte: Es war seine eigene Nummer. Das Handy hatten ihm russische Soldaten Monate zuvor gestohlen. Krywenok hob ab. Am anderen Ende meldete sich ein Russe. Er wollte sich entschuldigen, bot 5000 Rubel Entschädigung an – knapp 80 Euro für die Zerstörung von allem, was sich der 72 Jahre alte Unternehmer aufgebaut hatte. Krywenok lehnte ab. „Nichts ist mehr übrig, mein Laden zerstört, mein Haus wollten sie in die Luft sprengen.“

Von dem Haus stehen nur noch die Mauern. Es riecht verbrannt, in den Trümmern liegen Federn und tote Tauben. Dreitausend hatte Krywenok, bevor russische Soldaten sein Dorf Archanhelske im Süden der Ukraine besetzten. Das halbe Jahr Besatzung haben nur zehn Tiere überlebt. Die anderen Tauben wurden verbrannt, ertränkt, erschossen, gegessen. Krywenok zeigt auf den Grill, auf dem die Russen die Tauben zubereitet haben. Das hat ihm eine Nachbarin erzählt, die sich nach seiner Flucht um die Vögel kümmerte. Sie habe die Russen gefragt, warum sie auch Vögel umbringen, die sie nicht essen. „Wir sind hier, um zu töten“, sollen sie geantwortet haben. Ende Oktober kehrte Krywenok zurück, nachdem die ukrainische Armee das Dorf befreit hatte. Sein Geschäft, einen Gemüseladen, einen Kiosk und ein Café, gibt er auf. Sein Haus aber will er wieder aufbauen.