Für die Geschichtsbücher : Wie ein Deutscher in Rumänien Bürgermeister wurde

„Ihr habt Geschichte geschrieben“, rief der neugewählte Bürgermeister seinen Anhängern auf dem Victoriei-Platz in Timişoara (Temeswar) zu. Das Historische an seiner Wahl sprach er unumwunden aus: „Rumänen haben einen Bürgermeister gewählt, der nicht in Rumänien geboren wurde, der keine Verwandten in Rumänien hat.“ Eine Person zudem, die im Jahr 2003 erstmals hierhergekommen ist, ohne ein Wort Rumänisch zu sprechen.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Dominic Samuel Fritz ist der Name dieses Mannes, der am Sonntag in den Kommunalwahlen zum Oberhaupt der Stadt im Westen Rumäniens gewählt wurde. Er stammt aus dem äußersten Südwesten Deutschlands und hat das Recht jedes Bürgers der Europäischen Union wahrgenommen auf aktives und – in diesem Fall – passives Wahlrecht in jedem anderen EU-Land, in dem er seinen Wohnsitz hat.