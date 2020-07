Türkische Piloten im Exil : „Die leben hier in Freiheit und unterstützen einen Diktator“

Schon mit 14 Jahren ging er auf die Militärhochschule, wurde später Pilot der türkischen Armee, erhielt Auszeichnungen, kam ins Ausland, irgendwann auch als Teil der Nato-Streitkräfte im rheinland-pfälzischen Ramstein. Nach dem Putschversuch im Juli 2016 aber wurde ihm vorgeworfen, ein Terrorist zu sein. Kollegen, Freunde und Verwandte kamen ins Gefängnis. Seitdem lebt er als Flüchtling in Deutschland. „Wir haben alles verloren“, sagt Emin, „aber wir hatten das große Glück, dass wir mit unseren Familien schon hier waren.“

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Aus Angst vor einer Verfolgung durch den türkischen Staat will er seinen wahren Namen nicht in der Zeitung lesen. Das gilt auch für die anderen beiden früheren Piloten, die an diesem Sommertag neben ihm unter einem großen Ahornbaum sitzen, irgendwo in einem Biergarten in Rheinland-Pfalz.

Nach dem Putschversuch in der Türkei wurden nach offiziellen Angaben rund eine halbe Million Personen vorübergehend festgenommen, viele tausend sind noch in Haft, manche seit vier Jahren, ohne dass klar ist, warum. 155.000 Beamte wurden entlassen, darunter Tausende Lehrer, Richter, Staatsanwälte, Polizisten und Militärangehörige. Meist wird ihnen die Unterstützung terroristischer Gruppen vorgeworfen, vor allem des in Amerika lebenden Predigers Fethullah Gülen. Ein großer Teil der Staatsdiener wurde aus dem Dienst entfernt.

Auch Teile des Militärs werden für den Putschversuch verantwortlich gemacht. Der frühere Kommandeur der türkischen Luftwaffe, Akin Öztürk, gilt als einer der Hauptverdächtigen, er wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Von den einst etwa 1300 Piloten der Armee seien rund 1000 entlassen worden, erzählen die Männer in der rheinland-pfälzischen Provinz. Und von jenen in Ramstein gar 95 Prozent. Bis heute, mehr als vier Jahre nach dem Putsch, haben die Säuberungen kein Ende gefunden. Vor einigen Wochen erst kam ein früherer Kollege der Piloten ins Gefängnis.

Viele türkische Asylbewerber sind Akademiker

„Was du in der Nacht gemacht hast, ist völlig egal“, sagt Emin. Er war, so wie ein weiterer der drei Piloten, zum Zeitpunkt des Putsches unterwegs im Urlaub in Deutschland. Trotzdem wurde beiden dann eine Beteiligung an dem Putsch vorgeworfen. Allein die Stationierung im Ausland reiche für einen Verdacht, sagen sie und berichten, wie die Häuser ihrer Verwandten in der Heimat durchsucht, wie Freunde nach ihnen befragt worden seien, dabei hätten die Behörden verdächtige Telefonverbindungen vorgezeigt.

Im Herbst 2016 beantragten die drei früheren Piloten Asyl in der Bundesrepublik. Die Zahl der Asylanträge türkischer Staatsbürger ist seit dem Putsch rapide gestiegen, im vergangenen Jahr waren es 10.700. Damit liegt die Türkei unter den Hauptherkunftsländern an dritter Stelle. Der Anteil der Akademiker unter den türkischen Asylbewerbern ist laut Bundesregierung weit überdurchschnittlich. Rund die Hälfte der Anträge wird positiv beschieden.