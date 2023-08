Auf dem Weg ins Gericht: Donald Trump am 4. April in Manhattan Bild: AFP

Donald Trumps Anwälte haben viel zu tun. Ihr Mandant ist inzwischen von drei Staatsanwälten vor vier Gerichten wegen insgesamt 91 Straftaten angeklagt. Sollten ihn die vier Geschworenenjurys in allen Anklagepunkten für schuldig erklären, drohten dem Republikaner viele Hundert Jahre Haft. Damit rechnet niemand. Erfahrene Justizbeobachter bezweifeln, dass ein auf die achtzig Jahre zugehender früherer Präsident tatsächlich im Gefängnis landen könnte.

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge

Allein der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg wirft Trump die Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen vor. Im Kern geht es darum, ob Trump 2016 Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels als Wahlkampfausgabe hätte deklarieren müssen.

Auf mittlerweile 40 Straftaten summieren sich die Vorwürfe des Sonderermittlers Jack Smith im sogenannten Dokumenten-Fall vor einem Bundesgericht in Miami. Dazu zählt die Verletzung des Spionagegesetzes in 32 Fällen, weil Trump nach dem Ende seiner Amtszeit ebenso viele Geheimdokumente mit militärischem Bezug aus dem Weißen Haus mit in seinen Golfklub Mar-a-Lago in Florida genommen und auch auf Verlangen nicht herausgegeben habe. Die weiteren acht Anklagepunkte beziehen sich auf die Behinderung der Ermittlungen, bis hin zum kürzlich nachgereichten Vorwurf, Trump habe in Mar-a-Lago die Vernichtung von Überwachungsvideos angeordnet.

Der Zahl der Straftatbestände nach nimmt sich die zweite Bundesanklage dagegen schlank aus: Indem Trump systematisch versucht haben soll, Joe Bidens Wahlsieg in einen Trump-Sieg umzumünzen, hat er laut Ankläger Smith vier Straftaten begangen: Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Behinderung öffentlicher Verfahren sowie Verschwörung zur selbigen und Verschwörung zur Verletzung von Bürgerrechten, nämlich dem Recht jedes Wählers, dass seine Stimme gezählt wird. Alle vier Straftatbestände wurden mit denselben Tatvorwürfen untermauert, sodass Smith die Chance einer Verurteilung praktisch vervierfacht hat. Er sah aber davon ab, Trump wegen Anstiftung zum Aufruhr anzuklagen, also dem „Sturm auf das Kapitol“. Auch die sechs mutmaßlichen Mitverschwörer hat er bisher nicht angeklagt. Beides hätte das Verfahren komplizierter gemacht.

Die wackligste Anklage: Schweigegeldzahlung an Pornostar

Einen viel ambitionierteren Ansatz verfolgt die Bezirksstaatsanwältin Fani Willis aus Georgia. Im Kern geht es um dieselben Vorwürfe wie in Smith’ Anklage zum „6. Januar“, aber Willis hat sich für das große Besteck entschieden: Sie hat auf einen Schlag Trump und 18 weitere Verdächtige wegen insgesamt 41 Straftaten angeklagt und wirft ihnen vor, eine „kriminelle Vereinigung“ gebildet haben. Das zugrunde liegende Gesetz wurde für den Kampf gegen die Mafia geschaffen. Willis muss den Angeklagten nun nachweisen, dass sie sich nicht nur ad hoc verschworen, sondern fortlaufend eine „kriminelle Unternehmung“ betrieben hätten. Viele Juristen sind skeptisch.