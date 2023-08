Legt wert auf Einvernehmen mit dem Europarat: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoschalte auf dem Gipfel im Mai in Reykjavik Bild: dpa

Das Verhältnis zwischen der Ukraine und Ungarn ist ohnehin angespannt. Und der bevorstehende Beginn des nächsten Schuljahres hätte die Beziehungen wegen eines neuen Gesetzes noch schwieriger machen können: Danach sollten öffentliche Schulen in der Ukraine nicht mehr überwiegend in Minderheitensprachen unterrichten dürfen. Der ukrainischen Regierung ging es dabei vor allem um das Russische, doch das Gesetz hätte auch die Schulen der ungarischsprachigen Minderheit in der Ukraine getroffen. Dagegen hatten der ungarische Minderheitenverband und die Regierung in Budapest Stimmung gemacht. Die Regierung von Viktor Orbán drohte, der Ukraine die Unterstützung für den EU-Beitritt zu entziehen.

Nun aber gibt es für die angefeindete Neuregelung einen Aufschub. Das ukrainische Parlament beschloss im Juni, die Übergangsphase um ein Jahr zu verlängern, bis zum 1. September 2024. Wesentlicher Grund für Kiews Einlenken ist eine Empfehlung der sogenannten Venedig-Kommission. Diese dem Europarat angegliederte Institution, die aus namhaften Juristen besteht, heißt mit vollem Namen „Europäische Kommission für Demokratie durch Recht“.