Dem amerikanischen Kongressabgeordneten George Santos sind seit Dezember viele Lügen und Ungereimtheiten nachgewiesen worden, privat wie beruflich. Der Republikaner hat keinen Hochschulabschluss, war zu Unizeiten kein Volleyball-Star, hat sich nicht aus der Armut in die Wall Street hochgearbeitet. Er gründete keine Tierschutzorganisation und kann nicht nachweisen, woher Hunderttausende Dollar für seinen Wahlkampf kamen, die er aus der eigenen Tasche bezahlt haben will. Santos’ Mutter starb nicht infolge der Terroranschläge vom 11. September 2001, sondern 15 Jahre später an Krebs.

Viele der Enthüllungen über den 34 Jahre alten Kongressneuling aus New York lesen sich bizarr. Wie die, dass Santos 2016 mit einem Spendenaufruf für den todkranken Hund eines Veteranen 3000 Dollar gesammelt haben – und dann mit dem Geld abgetaucht sein soll. Den Spendenaufruf bewarb Santos in den sozialen Medien mit dem Slogan: „Wenn ein Veteran um Hilfe bittet – wie kann man da Nein sagen?“

Die Bundesstaatsanwaltschaft sowie verschiedene lokale Staatsanwaltschaften untersuchen Santos’ private Finanzgeschäfte sowie die Finanzierung seines Wahlkampfs – potenziell schwere Vergehen. Doch ausgerechnet die Geschichte über den Pitbull-Mix könnte dem Abgeordneten jetzt zum Verhängnis werden. Laut dem Nachrichtenmagazin Politico ermittelt das FBI. Demnach übergab der Veteran Richard Osthoff zwei Beamten am Mittwoch Nachrichten von vor sieben Jahren. Sein Hund sei ohne die notwendige Operation gestorben.

Politico zitierte den Anwalt Joshua Schiller aus New York: Der Fall des Veteranen könne der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit bieten, möglichst schnell eine Strafanzeige gegen Santos zu stellen – ohne die komplizierteren Untersuchungen zu seinen Finanzströmen abzuwarten. Es bestehe eine gewisse „Dringlichkeit, weil Santos derzeit in der Position ist, über Gesetze mitzuentscheiden“, äußerte der Anwalt. Laut Berichten der Washington Post bat das Justizministerium in der vergangenen Woche auch die Bundesbehörde für Wahlkampffinanzierung, ihre Untersuchungen gegen Santos zu pausieren. Grund dürften die eigenständigen strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Abgeordneten sein. Santos’ Anwalt hat bisher nicht zu den jüngsten Vorfällen Stellung bezogen.

Santos lässt Ausschussposten ruhen

Der Abgeordnete kündigte am Dienstag an, seinen zwei Ausschussposten im Repräsentantenhaus ruhen zu lassen, bis alle Vorwürfe gegen ihn geklärt seien. Er wolle eine weitere „Ablenkung“ von der Arbeit der Republikaner verhindern. Der Anführer der Republikaner im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy hatte lange zum Fall Santos geschwiegen. In der vergangenen Woche äußerte er dann, seine rote Linie sei es, wenn dem Abgeordneten strafrechtliche Vergehen nachgewiesen würden. Ansonsten verweist ein Großteil der Republikaner darauf, in zwei Jahren entschieden die Wähler über das Schicksal von Santos. Wegen der knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus wollen sie eine Neuwahl verhindern, die den von einem Demokraten gewonnenen Posten auf Long Island in Gefahr bringen könnte. Einer jüngsten Umfrage zufolge wollen jedoch 78 Prozent der Wähler in Santos’ Wahlkreise in New York, dass er zurücktritt.

Der junge Mann hat bislang nur zugegeben, Teile seines Lebenslaufs geschönt zu haben. In seinem ersten längeren Interview, das er seit den Berichten über seine Unwahrheiten gab, zeigte sich Santos am Dienstagabend immer noch wenig einsichtig. Im rechtsgerichteten Sender OAN sprach er von „Fehlentscheidungen“, sagte auf die Frage der Journalistin aber auch: „Nein, in meinen Augen ist Lügen immer unverzeihlich.“ Was er im Wahlkampf getan habe, spiegele nicht seine Arbeit im Kongress wider. Santos beschuldigt die Medien, eine Kampagne gegen ihn zu fahren.

Wie sehr es Santos in Fleisch und Blut übergegangen ist, die Wahrheit zu verdrehen, zeigt eine Szene aus dem Kongress am Mittwoch. Als eine Journalistin ihn auf die unterschiedlichen Geschichten zum Tod seiner Mutter ansprach, fuhr er sie an: Solange sie das Andenken seiner Mutter beschmutze, werde er nicht mit ihr reden. Dabei ist bewiesen, dass Santos dazu widersprüchliche Aussagen gemacht hatte.

Verbindungen zu Russland-Vertrautem

Santos Finanzgeschäfte waren nicht nur in den Fokus geraten, weil er auffällige Angaben zu seinem Vermögen gemacht hatte. So gab er noch 2020 an, kaum Einnahmen oder Vermögenswerte zu haben – deklarierte im folgenden Jahr jedoch ein Einkommen von 750.000 Dollar über seine millionenschwere Firma. Knapp 700.000 Dollar gab er außerdem als Privatdarlehen für seinen Wahlkampf. 2022 deklarierte er dann Millionen Dollar Einnahmen aus einer Investmentfirma an, der die Börsenaufsicht Betrug per Schneeballsystem vorwirft.

Aufmerksamkeit zog auch Santos’ Verbindung zu einem Geschäftsmann auf sich, der der Cousin eines von den Amerikanern sanktionierten russischen Oligarchen ist. Andrew Intrater und seine Frau spendeten jeweils 5800 Dollar für Santos’ Wahlkampf und weitere Zehntausende Dollar an mit ihm verbundene Lobbygruppen. Intraters Cousin ist der russische Milliardär Viktor Vekselberg, der in Amerika seit 2018 schon wegen seiner Nähe zum Kreml auf der Sanktionsliste steht.

Intrater selbst soll nicht nur durch Wahlkampfspenden mit Santos verbunden gewesen sein, sondern auch geschäftliche Beziehungen mit ihm gehabt haben. Demnach soll dieser Hunderttausende Dollar in die Investmentfirma gesteckt haben, bei der Santos zeitweise arbeitete. Beide Männer haben sich bislang nicht zu ihrer Verbindung geäußert. Vor nicht langer Zeit hatte Intrater jedoch noch über Santos gesagt, er halte ihn für einen hart arbeitenden Mann, einen Gewinner-Typen. Dann korrigierte er sich. Ende Dezember, nachdem die vielen Lügen des Abgeordneten aufgeflogen waren, äußerte Intrater in der New York Times, Santos habe ihn über die Geschäfte der Investmentfirma getäuscht. Er wolle „nicht, dass ein Mann, der Verbrechen begangen hat, frei herumläuft“.