Eigentlich sollte es dann doch ganz schnell gehen und Donald Trump schon am Freitag dem Richter vorgeführt werden. Seine Anwälte verwiesen in den Verhandlungen mit der Manhattaner Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag aber darauf, dass der Secret Service, der Personenschutz des früheren Präsidenten, mehr Zeit benötige, um die Logistik zwischen Mar-a-Lago, dem Anwesen Trumps in Florida, und New York zu organisieren. Einen solchen Fall gab es eben noch nie. Man einigte sich auf den kommenden Dienstag.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Die Anwälte stellten so aber auch klar, dass sich ihr Mandant dem Termin vor Gericht nicht entziehen will. Daher wird es wohl nicht nötig sein, die Polizei in Florida um Amtshilfe bei der Verhaftung zu bitten. Das hatte nämlich Ron DeSantis in einer ersten Reaktion suggeriert – und abgelehnt: Der Gouverneur von Florida, Trumps gefährlichster Rivale um die republikanische Präsidentschaftskandidatur, kündigte an, Florida werde keine Unterstützung leisten, den Auslieferungsantrag zu vollstrecken. Grund dafür seien die „fragwürdigen Umstände“, die den – angeblich von Investor George Soros unterstützten – Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg und dessen politische Agenda beträfen. Der Name Trump fiel nicht.

DeSantis Reaktion spiegelt den schwierigen Balanceakt wider, den die unterschiedlichen Lager in der Republikanischen Partei nun zu leisten haben. Dem Gouverneur ging es darum, die Trump-Basis nicht zu verärgern, die er im Falle einer Kandidatur umwerben muss, ohne Trump selbst zu verteidigen. Der frühere Präsident selbst bekräftigte freilich, es handle sich um eine „politische Strafverfolgung“, und versuchte sogleich, daraus politisches Kapital zu schlagen: Es handle sich um Wahlbeeinflussung, wie es sie noch nie in der Geschichte gegeben habe. So suchte Trump die Anklage als ein Manöver darzustellen, ihn als Kandidaten für 2024 zu vernichten.

Dass Trump das Strafverfahren für sich nutzen will, dürfte keinen seiner parteiinternen Konkurrenten überrascht haben. DeSantis war nicht der einzige potentielle Rivale, der lavierte. Mike Pence, der frühere Vizepräsident, der ebenfalls mit einer Bewerbung liebäugelt, sagte einerseits, die beispiellose Anklage wegen Verstoßes gegen Regeln der Wahlkampffinanzierung sei empörend. Auch er sprach von „politischer Strafverfolgung“. Andererseits hob er immer wieder auf die rechtliche Brücke ab, die Schweigegeldzahlung als Verstoß gegen Wahlkampffinanzierungsregeln zu bewerten, als wolle er nahelegen: Trump habe Schlimmeres getan. Zu den Ermittlungen gegen den früheren Präsidenten zum 6. Januar 2021 äußerte Pence sich nämlich nicht. Und er kritisierte Trumps Aufruf, gegen die Staatsanwaltschaft in Manhattan zu protestieren.

Präsident Joe Biden äußert sich nicht zu der Anklage

Auch im Kongress in Washington wurde die Spaltung der Republikaner sichtbar: Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, der von den Trumpisten in seiner Fraktion abhängig ist, stieß ins gleiche Horn wie der frühere Präsident: „Die Anklage hat unser Land irreparabel beschädigt mit einem Versuch, sich in die Präsidentschaftswahl einzumischen.“ Er kündigte an, die federführenden Ausschüsse in seiner Kammer anzuweisen, diese politische Einflussnahme zu untersuchen, was diese auch schon gefordert hatten. Im Senat, in dem große Teile der republikanischen Fraktion um Minderheitsführer Mitch McConnell hoffen, die Ära Trump hinter sich lassen zu können, schwieg man hingegen zunächst.