Rekonstruktion einer Krise : Wie die Ukraine Steinmeier vorführte

Polens Präsident Andrzej Duda (rechts) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie deren Ehefrauen Elke Büdenbender (links) und Agata Kornhauser-Duda am Dienstag in Polen Bild: EPA

Die Reise des Bundespräsidenten nach Warschau war lange geplant, ein Antrittsbesuch zur zweiten Amtszeit beim polnischen Kollegen Andrzej Duda. Der anschließende Kurzbesuch in Kiew, gemeinsam mit vier weiteren europäischen Präsidenten, hätte eine Geste der Solidarität sein sollen. Deswegen hatte Frank-Walter Steinmeier auch sofort zugestimmt, als ihm Duda vorschlug, neben ihm, dem estnischen, dem lettischen und dem litauischen Präsidenten könne doch auch das deutsche Staatsoberhaupt nach seinem Besuch in Warschau mit in den Zug nach Kiew steigen. Zuvor wollte man sich am polnisch-ukrainischen Grenzbahnhof treffen.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Das Unterfangen schien durchaus heikel: fünf Präsidenten in einem geheimen Zug, quer durch die Ukraine auf dem Weg zu Wolodymyr Selenskyj. Steinmeier war eine Zeitlang nicht obenauf gewesen, Corona. Dennoch sagte er ohne Zögern zu. Es sollte, sagte er später „ein starkes Zeichen europäischer Solidarität mit der Ukraine“ werden. Natürlich wusste der frühere SPD-Kanzleramtschef und Außenminister auch um den Ärger über ihn, der ukrainische Botschafter Andreij Melnyk tat seine ins Persönliche gehende Verachtung ja laut genug kund. Steinmeier selbst hatte noch vor der Abreise nach Polen einen ersten Anlauf genommen, die verfehlte Russland-Politik der vergangenen Jahre zu erläutern, Fehler zuzugeben, die er gemacht habe „wie andere auch“. Aus Sicht der Ukraine schwere, unverzeihliche Fehler. „Leere Worthülsen“ nannte Melnyk Steinmeiers Äußerungen. Am Montag fuhr er aber doch zu einem Gespräch mit Mitarbeitern Steinmeiers ins Präsidialamt.

Aufregung bis in die Nacht

Vor der Abreise hatte Steinmeier, wie zu erfahren war, mehrfach versucht, ein Telefonat mit seinem Kollegen Selenskyj zu führen, auch um einmal über Vergangenes zu sprechen. Es sei, heißt es, trotz mehrfacher Anläufe der deutschen Seite nicht zustande gekommen. Zuletzt habe man es am Montagabend probiert.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Noch in der Nacht, bevor die kleine deutsche Delegation sich am Dienstag auf den Weg nach Warschau machte, traf dann aus Warschau die Nachricht ein, dass Steinmeiers Besuch in Kiew nicht erwünscht sei. Mitgeteilt wurde das allerdings zunächst nicht dem deutschen Präsidialamt, sondern der Präsidialkanzlei des polnischen Präsidenten. Von dort hatte man die Reise organisiert, wozu auch ein formales Ankündigungsschreiben gehörte. Es wurde aus Kiew mit einer Zusage beantwortet, aber man möge ohne den Deutschen kommen. Die folgenden Aufregungen und Erwägungen zogen sich bis in die Nacht, Duda kündigte wohl an, selbst noch einmal mit Selenskyj sprechen zu wollen.

Steinmeier war konsterniert

Mit diesem Stand der Dinge verließen Bundespräsident Steinmeier, seine Frau Elke Büdenbender und eine kleine Delegation aus dem Bundespräsidialamt am Dienstagmorgen Berlin per Flugzeug. In Warschau traf das Präsidentenpaar in der etwas außerhalb gelegenen Residenz Dudas zunächst das polnische Präsidentenpaar, danach hatten die beiden Staatsoberhäupter ein Vier-Augen-Gespräch. Es dauerte länger als geplant, mehr als eine Stunde, danach gab es ein Delegationsessen. Die geplante Reise war bis dahin öffentlich nicht bekannt und also auch nicht die Absage an den Besuch Steinmeiers.

Doch die ukrainische Seite wollte offenbar ein lautstarkes Zeichen setzen, kein stilles diplomatisches Stoppschild. Gegen 15.30 Uhr am Dienstag platzte ein Bericht der „Bild“-Zeitung in das Präsidenten-Treffen, welche die Absage unter Berufung auf ukrainische Quellen öffentlich machte. Der Bundespräsident sei „momentan nicht in Kiew willkommen. Ob sich das noch einmal ändert, werden wir sehen“, wurde ein Diplomat zitiert.

Fast zur selben Zeit traf in der deutschen Botschaft in Kiew ein informelles Absageschreiben ein, das der F.A.Z. vorliegt. Botschafterin Anka Feldhusen wurde darüber informiert, dass man es in Kiew für „substanzieller und akzeptabler“ halte, wenn ein „deutscher Besuch“ unabhängig erfolge. Man hoffe, so der Verfasser, dass die „polnischen Freunde“ die deutsche Seite über die „letzten Arrangements“ informiert hätten. Man wolle, heißt es zur vordergründigen Begründung, „die eigenen Kapazitäten für Sicherheit und Schutz nicht überstrapazieren“. Name oder Funktion des Bundespräsidenten werden in dem kurzen Schreiben gar nicht erst erwähnt, unter „ein deutscher Besuch“ versteht man den von Bundeskanzler Olaf Scholz, der in diesen Tagen von Melnyk geradezu nach Kiew einbestellt wird.

Mehr zum Thema 1/

Steinmeier war konsterniert über die Nachrichten. Eine stille Absage wäre das Eine, das hier ist ein öffentlicher Affront. Auf polnischer Seite sei man, so berichten Teilnehmer der Treffen, „bestürzt“ gewesen und habe das ukrainische Vorgehen sogleich kritisiert, das helfe nur Putin. Steinmeier trat kurz darauf für eine Erklärung vor die Journalisten: Er wäre gerne nach Kiew gefahren, sagte er und: „Ich war dazu bereit, aber offenbar, und ich muss zur Kenntnis nehmen, war das in Kiew nicht gewünscht.“

Dann trafen die vier Präsidenten von Polen, Estland, Lettland und Litauen tatsächlich in Kiew ein. Sie wurden dort herzlich begrüßt, vor der Kamera versammelte Selenskyj seine Gäste zu einem gebündelten Handschlag – wie bei den Musketieren: Einer für alle, alle für einen. Während einer Pressekonferenz sagte Selenskyj am Mittwoch, man wolle „mit denen zusammen sein, die uns wirklich unterstützen, unter echten Freunden. Ich denke, echte Freunde hat man nicht so viele. Wir sind mit dieser Zahl von Freunden zufrieden.“ Frank-Walter Steinmeier, das deutsche Staatsoberhaupt, gehört jedenfalls nicht dazu.