Verteidigungspläne der Ukraine : Ein Boxweltmeister mit Maschinengewehr

Aktualisiert am

Vitali Klitschko, ­Bürgermeister von Kiew und Boxweltmeister, im vergangenen Jahr bei einer Übung am Maschinengewehr Bild: Picture Alliance

Deutschland will der Ukraine zur Abwehr der Bedrohung aus Russland 5000 Helme liefern. Die Meinungen darüber sind geteilt. Die Bundesregierung sagt, das sei ein „ganz deutliches Signal“ der Solidarität. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, dagegen hat sich im Fernsehen ein wenig anders ausgedrückt. Nicht einmal ein „Trostpflaster“ sei das, was jetzt kommen solle. Ein „Tropfen auf den heißen Stein“, mehr nicht.

In der Ukraine macht man sich auf das Schlimmste gefasst. Politiker wie der frühere Boxweltmeister Vitali Klitschko, seit vielen Jahren Bürgermeister der Hauptstadt Kiew, haben wegen der neuen Corona-Welle ohnehin schon schlaflose Nächte. Einige von ihnen haben jetzt an Wehrübungen teilgenommen. Eine doppelte Botschaft: Die Bevölkerung soll beruhigt, aber auch motiviert werden. Sie soll sehen, dass ihre gewählten Vertreter ihre Pflicht tun, aber sie soll auch dazu angeregt werden, mitzutun und zusammenzuhalten.