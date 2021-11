Migrationskrise : Ukraine wappnet sich gegen Bedrohung aus Belarus

Kiew schickt zusätzliche 8500 Nationalgardisten, Grenzschützer und Polizisten an die Grenze zum Nachbarland. Ein deutscher Vorschlag, Migranten vorübergehend in der Ukraine unterzubringen, stößt auf deutliche Ablehnung.

Die Ukraine befürchtet, dass die vom belarussischen Machthaber Alexandr Lukaschenko herbeigeführte Migrationskrise auch auf sie übergreifen könnte. Kiew will die Kontrollen an der etwa 1000 Kilometer langen grünen Grenze zu Belarus verstärken. Innenminister Denys Monastyrskyj sagte am Donnerstagnachmittag, man habe mit zusätzlichen 3500 Nationalgardisten, 3000 Grenzschützern und 2000 Polizisten das Personal verdoppelt. Außerdem sollen die Gebiete mit 15 Hubschraubern aus der Luft überwacht werden. Die Ukraine müsse „in kürzester Zeit eine intelligente Grenze zu Russland und Belarus aufbauen“, sagte der Minister. Umgerechnet etwa 560 Millionen Euro sollen dafür bereitgestellt werden. Hauptziel müsse sein, „einen Massendurchbruch an der Staatsgrenze zu verhindern“.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, Oleksij Danylow, reagierte derweil auf einen Vorschlag des deutschen Außen-Staatssekretär Niels Annen (SPD). Dieser hatte ins Gespräch gebracht, die in Belarus gestrandeten Migranten während der Bearbeitung möglicher Asylanträge vorübergehend in der Ukraine unterzubringen. Danylow sagte, die Ukraine habe bereits 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Donbass aufgenommen; wenn aber der Bundestag oder SPD-Politiker „bei sich zu Hause“ Räume frei hätten, könnten sie diese Migranten vielleicht aufnehmen.