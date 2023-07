Im Juni ist CIA-Direktor Burns offenbar in die Ukraine gereist. Seine Gesprächspartner in Kiew sollen ihm versichert haben, bis zum Herbst „substanzielle“ Geländegewinne zu erzielen.

Wolodymyr Selenskyj hat den Vereinigten Staaten zum Unabhängigkeitstag gratuliert: „Happy Birthday, America“, ist der Gastbeitrag des ukrainischen Präsidenten in der Zeitung „Wall Street Journal“ überschrieben. Die Gründung der Vereinigten Staaten, basierend auf individueller Freiheit und politischem Pluralismus, sei die großartigste Unternehmung in der Geschichte gewesen, die Menschheit von der Tyrannei zu befreien. Die gleiche Entscheidung, welche die Amerikaner am 4. Juli 1776 getroffen hätten, hätten die Ukrainer am 24. Februar 2022, dem Tag der russischen Invasion, gefällt.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Der Hintergrund der Analogie Selenskyjs ist klar: Das amerikanische Volk habe zur Ukraine gestanden, schrieb der Präsident und fügte hinzu: Er sei sicher, dass dies auch „bis zum Ende“ so bleiben werde. Tatsächlich haben sich bisher Befürchtungen als unbegründet erwiesen, die republikanische Mehrheitsfraktion im Repräsentantenhaus könnte geneigt sein, der Biden-Regierung die Mittel für die ukrainische Militärhilfe zu streichen. Kevin McCarthy, der Sprecher der ersten Kongresskammer, der aufgrund isolationistischer Tendenzen im rechtsradikalen Flügel seiner Fraktion zwischenzeitlich drohte, es gebe keinen „Blankoscheck“ für die Ukraine, hat bislang den sicherheitspolitischen Kurs des Präsidenten im Grundsatz unterstützt.

Es gilt in Washington und auch in anderen Hauptstädten des westlichen Bündnisses aber als ausgemacht, dass die Debatte über die weitere Unterstützung Kiews abermals aufflammt, sollte die Offensive der Ukrainer nicht erfolgreich sein. Bislang lässt sich schwer bewerten, welche militärischen Fortschritte Kiew macht. Umso interessanter ist daher eine erst nachträglich bekannt gewordene Reise von CIA-Direktor William Burns in die ukrainische Hauptstadt, die im Juni stattgefunden hatte.

Verhandlungen bis zum Jahresende?

Die Zeitung „Washington Post“ berichtete unter Berufung auf einen Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, Burns sei „kürzlich“ in die Ukraine gereist, wie er es regelmäßig seit Beginn des russischen Angriffkriegs getan habe. Zweck der Reise sei es gewesen, Kiew zuzusichern, Washington werde weiterhin nachrichtendienstliche Erkenntnisse teilen, um dem Land zu helfen, sich zu verteidigen. Die Zeitung schreibt weiter, dem Direktor des Auslandsgeheimdienstes sei die ambitionierte Strategie vorgetragen worden, russisch besetztes Gebiet zurückzuerobern und bis zum Jahresende in Waffenstillstandsverhandlungen mit Moskau zu treten. Also just dann, wenn in Amerika die Vorwahlsaison für die Präsidentenwahl Ende nächstens Jahres beginnt.

Mehr zum Thema 1/

Burns habe sich in Kiew mit Selenskyj und den Leitern der ukrainischen Geheimdienste getroffen. Die Gesprächspartner hätten sich zuversichtlich gezeigt, bis zum Herbst „substanzielle“ Gebiete zurückzugewinnen und Artillerie- und Raketensysteme an die Grenzlinie zur russisch kontrollierten Krim zu verlegen. Im Gegenzug für die Zusage, die Halbinsel nicht zurückzuerobern, könnte man Moskau zwingen, die Sicherheitsgarantien, welche sich die Ukraine vom Westen erhofft, zu akzeptieren. Moskau sei nur zu Verhandlungen bereit, wenn es sich bedroht fühle, zitiert die „Washington Post“ Regierungsvertreter aus Kiew.

Es geht um Munition und Reparaturen

Was die Militärhilfe anbelangt, ist es nach Auffassung westlicher Politiker derzeit essenziell, Munitionsnachschub zu gewährleisten, im Kampf beschädigtes Gerät in Stand zu setzen und die Flugabwehr weiter zu ertüchtigen. Kürzlich wurde bekannt, dass die Biden-Regierung die Lieferung umstrittener Streumunition erwägt. Sollte die Zusage rasch erteilt werden, könnte die Munition schon im nächsten Monat Teil eines neuen Hilfspakets werden. Grund für die Überlegungen seien die veränderten Bedingungen auf dem Schlachtfeld in den vergangenen Wochen. Die ukrainische Gegenoffensive erziele bislang nicht so große Fortschritte, wie von Washington erhofft.

Der Nachrichtensender CNN hat unter Berufung auf Regierungsvertreter über die Überlegung der Regierung berichtet. Die Lieferung von Streumunition hätte „zweifellos erhebliche Auswirkungen“, sagte die Quelle dem Sender. Kiew hatte Washington seit dem vergangenen Sommer um Streumunition gebeten. Die Biden-Regierung war wegen des Risikos für die Zivilbevölkerung bislang aber zurückhaltend. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte kürzlich unter Berufung auf das Pentagon berichtet, das amerikanische Militär halte Streumunition für die Ukraine besonders gegen eingegrabene russische Stellungen für nützlich.

Die geheime Reise Burns’ habe kurz vor dem gescheiterten Aufstand der Wagner-Söldner in Russland stattgefunden. Nachrichtendienstliche Erkenntnisse der Amerikaner über einen bevorstehenden Aufstand in Russland seien nicht Thema der Gespräche gewesen, hieß es. Nach Beginn der Revolte Jewgenij Prigoschins hatte sich Washington nach Auskunft von Regierungsvertretern an Kiew gewandt und darum gebeten, dass die ukrainische Seite darauf verzichtet, verdeckte Operationen auf russischem Staatsgebiet vorzunehmen. Man habe geraten, auf alles zu verzichten, das den Ausgang der Ereignisse in Russland beeinflussen könne. Hintergrund der Aufforderung war, dass man Wladimir Putin keinen Vorwand liefern wolle, die Vereinigten Staaten oder die Ukraine für den Aufstand Prigoschins verantwortlich zu machen.