Die Ukraine modifiziert eigene Systeme, um sie an westliche Technik anzupassen. Das Land entwickelt aber auch eigene Waffen – selbst solche, die die meisten NATO-Staaten noch nicht besitzen.

Wolodymyr Selenskyj schreibt am 6. August auf den französischen Marschflugkörper Scalp „Ruhm der Ukraine“ und signiert diesen. Bild: Reuters

Die Ukraine beweist in ihrem Abwehrkampf militärischen Erfindungsreichtum. Kiew muss in der Verteidigung gegen Russland nach wie vor sowjetisches Gerät nutzen, verwendet gleichzeitig aber auch eine Vielzahl westlicher Waffen. Daher müssen Systeme oftmals modifiziert werden. So gelang es der Ukraine, eigene Flugzeuge so umzurüsten, dass sie die im Mai von Großbritannien übergebenen Storm-Shadow-Marschflugkörper abfeuern können.

Gregor Grosse Redakteur in der Politik.

Auch die von Kiew geforderten, in Deutschland hergestellten Taurus-Marschflugkörper müssten von solchen modifizierten Flugzeugen abgefeuert werden. Bislang sträubt sich die Bundesregierung gegen eine Lieferung. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) begründet das unter anderem mit der Reichweite, die auf 500 Kilometer geschätzt wird und somit russisches Territorium treffen könnte. Der Widerstand in den Reihen der Ampelkoalition bröckelt allerdings.

Wie technisch anspruchsvoll eine Umrüstung wäre, ist offiziell unklar. Die Lenkflugkörper sind für Tornado-Kampfflugzeuge, Eurofighter und den schwedischen Gripen ausgelegt. Aber sie könnten wohl relativ einfach auch von F-16-Kampfflugzeugen abgefeuert werden, die die Ukraine bekommen soll. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sagte schon im Mai, dass dafür nach seinen Informationen keine „Raketenwissenschaft“ nötig sei. Spanien und Südkorea haben den Taurus im Arsenal für ihre F-18- respektive F-15-Kampfflugzeuge.

Umrüstung kein „Hexenwerk“

Aus Industriekreisen heißt es gegenüber der F.A.Z., dass auch der Einsatz von sowjetischen Flugzeugen, wie sie die Ukraine derzeit verwendet, kein „Hexenwerk“ sei. So müsste beispielsweise die mechanische Aufhängung angepasst werden. Ein großer Unterschied zur Storm Shadow bestehe nicht. Im Ernstfall könnte der Taurus demnach innerhalb weniger Monate einsatzbereit sein. Zudem könne, wenn gewünscht, die Reichweite von Flugkörpern wie Taurus relativ einfach begrenzt werden, etwa durch entsprechende Software. Das spricht gegen die Sorgen vor potentiellen Angriffen auf russisches Gebiet.

Auch die französische Storm-Shadow-Version mit dem Namen Scalp ist offenbar bereits auf ukrainische Flugzeuge montiert worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte vor wenigen Tagen erstmals Bilder, auf denen die mutmaßlichen Marschflugkörper an Kampfflugzeugen befestigt sind.

Im vergangenen Jahr hat die Ukraine bereits amerikanische Luft-Boden-Raketen vom Typ AGM-88 HARM von ihren sowjetischen MiG-29-Flugzeugen gestartet. Die Waffen wurden für die Bekämpfung bodengestützter Radaranlagen konzipiert. Bei der ersten Gegenoffensive im vergangenen Jahr haben sie zu ukrainischen Vorstößen beigetragen, indem sie die russische Luftabwehr unterdrückten.

Aber nicht nur beim Kombinieren unterschiedlicher Systeme zeigen die ukrainischen Streitkräfte Kreativität, sie entwickeln im Verlauf des Krieges ebenso eigene Waffen. Darunter solche, die selbst die meisten NATO-Staaten noch nicht zu ihren Beständen zählen.

So waren sogenannte Seedrohnen ukrainischer Produktion an mehreren Angriffen auf die russische Schwarzmeerflotte beteiligt. Vor Kurzem wurden ein russischer Tanker und ein Landungsschiff durch die Waffen beschädigt. Die Drohnen sollen ebenfalls an der Explosion auf der Krim-Brücke im Juli beteiligt gewesen sein. Es handelt sich dabei um unbemannte Geräte, die mit Sprengladungen ausgestattet sind und beim Einschlag detonieren.

Eine neue Art der Kriegsführung

Der Fernsehsender CNN hat vergangene Woche erstmals Aufnahmen der Seedrohne veröffentlicht, die vom Aussehen her einem kleinen Schnellboot ähnelt. Die neuesten Versionen wiegen demnach bis zu 1000 Kilogramm, haben eine Sprengladung von maximal 300 Kilogramm, 800 Kilometer Reichweite und eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. „Die Geschwindigkeit dieser Drohnen übertrifft derzeit jedes andere Wasserfahrzeug in der Schwarzmeerregion“, sagte ein Entwickler CNN. Die Arbeit an der Drohne habe erst mit Ausbruch des Krieges begonnen. Für die Russen sei es schwierig, die kleinen Geräte aufzuspüren, sie sollen etwas mehr als fünf Meter lang sein.

„Wie im Luftkampf deuten auch diese Seedrohnen auf eine grundlegende Veränderung der Kriegsführung hin“, sagt Kelly Grieco von der Denkfabrik Stimson Center in Washington D.C.: Es sei leichter, dem Feind in der Luft und auf See die Überlegenheit zu verweigern, als sie selbst zu erlangen.

Zudem gibt es als Beispiele ukrainischen Erfindungsgeistes Berichte über den erfolgreichen Einsatz eines selbst entwickelten Seezielflugkörpers, über neue Langstreckendrohnen oder tragbare Störsender zur Drohnenabwehr.