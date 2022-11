Im befreiten Cherson : Verbrannte Erde

Es ist zehn Uhr morgens, und aus der Kirche schallt laute Technomusik. Das Lied handelt von toten Russen, zerstörten Panzern und versenkten Schiffen. Zu hören kriegt das eine Gruppe schweigsamer Rentner, die vor der Kirche Schlange steht. Sie sind gekommen, um ihre Handys aufzuladen, Medikamente und Lebensmittel abzuholen. In der „Kirche zum Schutzmantel der heiligen Muttergottes“ in Cherson wird all jenen geholfen, denen es am Nötigsten fehlt. Neben dem schmucklosen Kirchengebäude aus hellen Kalksandziegeln stapeln sich Hilfsgüter, die Kartons sind vom Nieselregen durchnässt.

Keine zwei Wochen ist es her, dass sich die letzten russischen Soldaten aus der zuvor fast neun Monate lang besetzten Stadt Cherson im Süden der Ukraine zurückgezogen haben. Bei ihrem Abzug sprengten die Russen Brücken, Funkmasten und ein Kraftwerk. Fast alle Geschäfte sind geschlossen, viele Straßen menschenleer. Seit dem Abzug schießen die Russen, die nun auf der anderen Seite des Flusses Dnipro stehen, täglich auf die Stadt. Besonders im südlichsten Stadtteil, in dem sich auch die Kirche befindet, gibt es in diesen Tagen viele Einschläge.