Wahlkampf in Polen : Wie im Staatsfernsehen des früheren Ostblocks

Die vergangenen Wochen waren keine Sternstunde in der Geschichte der polnischen Medien. Am Sonntag wird in der Stichwahl Polens Präsident bestimmt. Doch eine Fernsehdebatte der beiden Kandidaten vorher hat es nicht gegeben – und das liegt vor allem an der Rolle des öffentlich-rechtlichen Fernsehens TVP im polnischen Wahlkampf. Für das Land steht mit der Entscheidung am Sonntag viel auf dem Spiel: Andrzej Duda, der Amtsinhaber aus den Reihen der regierenden nationalkonservativen PiS, kämpft gegen Rafał Trzaskowski, den liberalen Bürgermeister der Hauptstadt Warschau. Sollte der Oppositionskandidat gewinnen, hätte das ungehinderte Durchregieren der PiS nach fünf Jahren ein Ende.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Das scheint Grund genug für das öffentlich-rechtliche Fernsehen TVP, alle aus seinem Auftrag abgeleiteten Hemmungen fallen zu lassen und Propaganda für Duda zu betreiben. Im Mediengesetz heißt es eigentlich, das TVP und der Rundfunk (Polskie Radio) sollen in ihren Programmen „Pluralismus, Unparteilichkeit, Ausgewogenheit und Unabhängigkeit“ an den Tag legen. Doch schon vor der ersten Runde der Präsidentenwahlen, als es immerhin noch eine schablonenhaft organisierte Debatte aller elf Kandidaten im TVP gegeben hatte, wurde die Stoßrichtung deutlich.