Nach den Oster-Anschlägen : Wie die Katholiken in Sri Lanka ihr Trauma verarbeiten

Wie weitermachen? In der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo sprengte sich am Ostersonntag ein Attentäter in die Luft. Bild: AP

Vor der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo halten Soldaten mit Sturmgewehren Wache. Auf dem Weg in das Gotteshaus müssen die Besucher eine Sicherheitsschleuse passieren, Uniformierte kontrollieren jede Tasche und jeden Rucksack. Seit dem Terroranschlag am Ostersonntag wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Einer der Selbstmordattentäter hatte an diesem Ort viele Menschen mit sich in den Tod gerissen. Hinter der Sicherheitsschleuse geht es an einem neuen Anbau vorbei, der fast fertig ist. Die Kirche selbst erstrahlt schon in neuem Glanz: Keine Schlieren trüben die Sicht durch die Glastüren, die Wände sind frisch geweißt und die Gläubigen sitzen auf neuen Holzbänken. Über dem Altar prangt in leuchtenden Farben ein Wandgemälde. Es stellt die „Fischpredigt“ dar, eine der berühmtesten Episoden aus dem Leben des heiligen Antonius.

Doch die Renovierung kaschiert nur oberflächlich, was der Anschlag im April in der christlichen Gemeinde Sri Lankas angerichtet hat. Wie Narben wirken die Löcher, die nicht weit vom Eingang im Boden klaffen. Sie sind in einem Radius von zwei Metern über den Boden verteilt. Hier hatte der Attentäter seine Bombe gezündet. Sie war mit Metallkugeln gefüllt, die Sprengkraft so groß, dass Teile des Kirchendachs eingestürzt waren. Einige der Opfer wurden von den Trümmern erschlagen. Bei den Anschlägen vom Ostersonntag in drei Kirchen und drei Hotels wurden insgesamt mehr als 250 Menschen getötet.