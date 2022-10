European Skyshield : Wie die europäische Luftabwehr funktionieren soll

Vierzehn Staaten wollen sich an dem Projekt beteiligen. Es soll Lücken in der Luftabwehr der NATO füllen, insbesondere gegen Raketen mit Nuklear-Sprengköpfen. Das wichtigste Abwehrsystem kommt dabei aus Israel.

Flugabwehr-Waffensystem vom Typ IRIS-T SLS, eine Komponente des Luftverteidigungssystems IRIS-T SLM, der Firma Diehl auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Juni in Schönefeld in Brandenburg Bild: dpa

Deutschland und 14 weitere Staaten wollen in den nächsten Jahren gemeinsam Lücken in der europäischen Luft- und Raketenabwehr schließen. Die Verteidigungsminister der beteiligten Länder unterschrieben am Donnerstagmorgen in Brüssel eine Absichtserklärung (Letter of Intent) für die sogenannte European Skyshield Initiative (ESSI). Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sprach von einer „Win-win-Situation“ für die teilnehmenden Staaten.

Es gehe darum, interoperabel zu sein, bessere Preise beim Einkauf zu erzielen und sich bei der Instandhaltung zu unterstützen, so Lambrecht. Man wisse, dass noch in weiteren Staaten ein großes Interesse daran bestehe, und stehe schon in Verhandlungen, um drei Systeme zu beschaffen: Iris-T SLM, in Deutschland entwickelt, das amerikanische Patriot-System sowie das Arrow-3-System aus Israel. „Es sind bedrohliche, es sind herausfordernde Zeiten, und wir müssen die Verantwortung übernehmen, die wir haben, um solche Lücken zu schließen“, sagte Lambrecht.

Zur Unterzeichnungszeremonie kamen Vertreter aus Belgien, Bulgarien, Finnland, Lettland, Litauen, den Niederlanden, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Norwegen, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Königreich. Zudem will sich nach Angaben von Diplomaten auch Estland beteiligen.

Scholz: Ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Aufbau eines europäischen Luftverteidigungssystems Ende August in seiner Prager Europarede angekündigt. Ein solches System „wäre nicht nur kostengünstiger und effizienter, als wenn jeder von uns seine eigene, teure und hochkomplexe Luftverteidigung aufbaut“, sagte Scholz seinerzeit. „Es wäre ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa – und ein hervorragendes Beispiel dafür, was wir meinen, wenn wir von der „Stärkung der europäischen Säule der NATO“ reden.“ Idealerweise soll dies bis 2025 geschehen, wie zu hören ist.

Die integrierte Luft- und Raketenabwehr untersteht dem NATO-Oberbefehlshaber für Europa. Dazu gehören die Alarm-Rotten von Abfangjägern, aber auch diverse Verteidigungssysteme gegen Drohnen, Hubschrauber, Flugzeuge, Marschflugkörper und ballistische Raketen unterschiedlicher Reichweite.

Allerdings weist das System auf allen Ebenen Lücken auf. Das gilt insbesondere jetzt, da die NATO sich neu gegen die Bedrohung aus Russland ausrichtet. Während Iris-T SLM, das gerade an die Ukraine ausgeliefert wurde, einen Schutz im Umkreis von 40 Kilometern bietet, deckt Patriot in seinen modernen Varianten einen etwas größeren Raum ab und kann auch die Sprengköpfe von Mittelstreckenraketen in der Endflugphase bekämpfen. Dagegen ist Arrow-3 darauf ausgelegt, Mittel- und Langstreckenraketen schon im Weltall abzufangen. Der von Israel entwickelte Lenkflugkörper kann Ziele auf bis zu 2400 Kilometer Entfernung und in einer Höhe von bis zu 100 Kilometern bekämpfen. Das ist insbesondere zur Verteidigung gegen Nuklearschläge bedeutsam.

Lambrecht wollte sich am Donnerstag nicht darauf festlegen, wie viel Geld Deutschland zu investieren bereit ist. Sie verwies lediglich darauf, dass man dafür Mittel aus dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro einsetzen könne, das nach dem Überfalls Russlands auf die Ukraine geschaffen wurde. Deutschland beabsichtigt, Iris-T SLM, neue Patriot-Lenkflugkörper und Arrow-3 anzuschaffen. Das israelische System wäre umso wirksamer, je mehr Radare und Effektoren in Europa positioniert würden. Allerdings kann Israel das System erst verkaufen, wenn die Vereinigten Staaten zustimmen, die die Entwicklung im Wesentlichen finanziert hatten. Lambrecht wollte am Rande des NATO-Verteidigungsministertreffens bei ihrem Kollegen Lloyd Austin auf eine rasche Freigabe dringen.