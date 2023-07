Arbeiten an dem inzwischen fertiggestellten Teilstück der Bar-Boljare-Autobahn in Montenegro (2018) Bild: Reuters

Der politische Einfluss der Europäischen Union am Westbalkan ist in den vergangenen Jahren zwar stark geschwunden, doch wirtschaftlich ist die Rolle ihrer Mitgliedstaaten in der Region immer noch enorm. Gut 80 Prozent der Exporte der sechs Länder (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien, Montenegro und Nordmazedonien) gehen in EU-Staaten. Fast 60 Prozent der Importe kommen von dort. Die Region ist wirtschaftlich eindeutig auf die EU ausgerichtet. Doch andere Akteure holen auf, vor allem China.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



In Serbien, der größten der nach europäischen Maßstäben allesamt kleinen Volkswirtschaften der Region, lag der Wert chinesischer Investitionen 2010 nach Angaben der serbischen Zentralbank noch bei völlig unbedeutenden 2,4 Millionen Euro. Laut der gleichen Quelle waren es 2022 schon 1,4 Milliarden Euro.