„Benchmarks“ für Gespräche : Wie die EU mit den Taliban reden will

In allerlei Erklärungen haben die EU-Staaten in den vergangenen drei Wochen anspruchsvolle Bedingungen formuliert, die sie den neuen Herrschern in Afghanistan stellen. Aber was folgt daraus? Kann eine Zusammenarbeit erst beginnen, wenn sie von den Taliban erfüllt worden sind? Am Donnerstag und Freitag haben die Außenminister der Mitgliedstaaten darüber nahe der slowenischen Hauptstadt Laibach beraten. Die klare Antwort, die sich dabei herauskristallisierte, lautet: Nein. Die EU will ihre Interessen an Stabilität wahren, ohne ihre Prinzipien zu verraten – ein schwieriger Balanceakt, der sich in der Praxis beweisen muss.

„Um die afghanische Bevölkerung zu unterstützen, müssen wir in Kontakt treten mit der neuen afghanischen Regierung“, legte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag dar. „Das bedeutet nicht Anerkennung, das ist ein operatives Engagement. Es wird abhängig vom Verhalten der Regierung zunehmen.“ Um das zu bewerten, benötige man „Benchmarks“, also Maßstäbe. Mit Benchmarks misst man Prozesse: wie weit ein Ziel erreicht wird, es geht um mehr oder weniger. Dagegen werden „Bedingungen“, von denen davor stets die Rede war, erfüllt oder nicht erfüllt. Was dazwischen liegt, ist mit dem Wort schwer zu beschreiben.