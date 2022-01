Brüssel Inkasso als Premiere : Wie die EU die Zwangsgelder gegen Polen eintreiben will

Polen muss für jeden Tag, an dem es EU-Recht nicht durchsetzt, 1,5 Millionen Euro Strafe zahlen. In zwei Verfahren sind inzwischen mehr als 100 Millionen zusammengekommen. Jetzt will die EU das Geld einziehen.

Es wird jetzt ernst für Polen – was die Millionenstrafen angeht, die der Europäische Gerichtshof dem Land aufgedrückt hat. Stand Sonntag belief sich die Strafsumme aus zwei Verfahren auf 134,5 Millionen Euro. Bisher steht das nur auf dem Papier, aber nun rückt der Tag näher, an dem Warschau tatsächlich zahlen muss. In der neuen Woche wird die EU-Kommission der polnischen Regierung ihre erste Zahlungsaufforderung übermitteln, weil die Disziplinarkammer am obersten Gerichtshof des Landes weiterhin nicht suspendiert worden ist. Schon weiter fortgeschritten ist das Einzugsverfahren wegen des Braunkohletagebaus in Turow, der ebenfalls widerrechtlich fortgeführt wird. Hier läuft in der kommenden Woche die allerletzte Zahlungsfrist ab, die Brüssel der Regierung gesetzt hat. Und dann?

Der polnische Justizminister Zbigniew Ziobro kündigte Anfang Dezember im Gespräch mit der F.A.Z. an, dass sein Land auf keinen Fall die Rechnungen aus Brüssel begleichen werde. „Die Souveränität steht nicht zum Verkauf“, sagte er. Das war jedoch nur die halbe Wahrheit. Und es kommt auf die andere Hälfte an: Wenn Polen nicht selbst zahlt, darf die EU-Kommission das Geld einfach einbehalten. „Sollten die polnischen Behörden die Zahlung nicht leisten, dann hat die Kommission robuste Verfahren, um einen Schritt weiterzugehen und die Strafe einzuziehen“, kündigte ein Sprecher vorige Woche an. Das werde geschehen, indem die Zahlungsaufforderung mit der nächsten Zahlung aus dem EU-Haushalt an Polen verrechnet werde, die dafür infrage komme.

Die Durchsetzung übersteigt alles, was bisher war

Das klingt routiniert, tatsächlich handelt es sich aber um eine Premiere. „Wir hatten noch nie einen Fall, in dem eine vom EuGH verhängte Strafzahlung nicht beglichen worden ist“, sagte der Sprecher. Strafzahlungen werden öfter verhängt, wenn Staaten Richtlinien oder Verordnungen nach langer Übergangsfrist nicht in nationales Recht umsetzen oder anwenden. Die beiden polnischen Fälle sind aber auch in dieser Hinsicht einmalig: Hier hat das Luxemburger Gericht schon vor seiner endgültigen Entscheidung in der Sache ein Zwangsgeld angeordnet, weil Polen einstweiligen Anordnungen nicht nachgekommen ist. Daher sei es notwendig, so das Gericht, ihnen mit einer Strafe Nachdruck zu verleihen. Es handelt sich, in beiden Fällen, um tägliche Geldstrafen in beträchtlicher Höhe. Tatsächlich übersteigt auch sie alles, was bisher zur Durchsetzung von Urteilen üblich war.

Im Fall des Braunkohle-Tagebaus Turow soll Polen seit dem 20. September vorigen Jahres für jeden Tag 500.000 Euro zahlen, an dem es die Förderung nicht einstellt. Hier ist die Tschechische Republik der Kläger; sie argumentiert, dass die einseitige Verlängerung der Förderlizenz durch Polen in mehrfacher Weise gegen EU-Recht verstößt. Im anderen Fall hat die EU-Kommission Polen verklagt, weil die Disziplinarkammer die Unabhängigkeit von Richtern und somit das Recht jedes Unionsbürgers auf wirksamen Rechtsschutz bedrohe. In diesem Fall setzte der EuGH das zu schützende Rechtsgut noch höher an und verhängte am 27. Oktober ein tägliches Zwangsgeld von einer Million Euro.