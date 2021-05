EU und Belarus : Die Gefahr durch autoritäre Herrscher

Das entführte Ryan-Air-Flugzeug bei seiner Landung in Vilnius am 23. Mai 2021 Bild: EPA

Am Ende des Kalten Krieges haben sich die europäischen Staaten (unter denen damals noch die Sowjetunion war) in mehreren Dokumenten darauf geeinigt, die Achtung von Menschenrechten, Grundfreiheiten und demokratischen Prinzipien nicht mehr als innere Angelegenheit von Staaten, sondern als internationale Fragen zu betrachten.

Hinter dieser Festlegung, die in der Hochstimmung nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen getroffen wurde und wohl nur in dieser Situation möglich war, stand eine Überlegung, die der spätere tschechische Präsident Václav Havel Mitte der achtziger Jahre als verfolgter Regimegegner so formuliert hatte: „Ein Staat, der seinen Bürgern die grundlegenden Menschenrechte bestreitet, wird auch für seine Nachbarn gefährlich: Die innere Willkür wächst sich unausweichlich zu Willkür in den Außenbeziehungen aus.“