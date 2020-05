Briten gedenken Kriegsendes : „Eine kurze Zeit des Jubelns genehmigen“

In Großbritannien überwiegen Freude und Stolz beim Gedenken an das Kriegsende in Europa. Die BBC strahlt eine Rede des „Kriegspremierministers“ aus. Boris Johnson beschwört den „Geist nationaler Anstrengung“.

In schottischen Nationaltrachten verließen Kronprinz Charles und seine Ehefrau, die Herzogin von Cornwall, am Morgen das Schloss Balmoral, um vor einem Kriegsdenkmal zwei Minuten zu schweigen und einen Kranz niederzulegen. Keine Zuschauerschar war zugegen, nur eine Kamera, welche die feierliche Geste festhielt. Zuvor waren Flugzeuge der Royal Air Force über den Buckingham Palace geflogen, andere stiegen über Edinburgh, Cardiff und Belfast auf. Auch die Flugschauen blieben ohne Publikum und wurden nur im Fernsehen übertragen.

Premierminister Boris Johnson hatte die Bevölkerung aufgerufen, den „VE Day“ in diesem Jahr zu Hause zu begehen. VE steht für „Victory in Europe“, Sieg in Europa, was in Erinnerung ruft, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg in Asien bis in den August des Jahres 1945 weiterkämpften.

Johnson würdigt Kriegsgeneration

Vor fünf Jahren, zum 70. Jubiläum des europäischen Kriegsendes, hatten sich Menschenmengen im ganzen Königreich versammelt und gefeiert. In Großbritannien dominiert am Jahrestag der deutschen Kapitulation die Freude. Trauer über die mehr als 380.000 gefallenen Soldaten und die mehr als 67.000 (überwiegend in Bombenangriffen der deutschen Luftwaffe) gestorbenen Zivilisten haben gleichwohl ihren Raum.

Mehr zum Thema 1/

Johnson würdigte sie in einer Fernsehansprache mit den Worten, „dass wir alles, was uns am wertvollsten ist, der Generation zu verdanken haben, die den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat“. Damit schlug er zugleich den Bogen zu den Leistungen der Briten. Denn es überwiegt der Stolz auf den Sieg gegen die Deutschen, gegen „Hitlers Aggression“, wie Johnson sagte, und über die Verteidigung von Freiheit und Demokratie. Die Fassade des Regierungssitzes in Downing Street 10 war mit Union-Jack-Wimpeln geschmückt.

Damals Prinzessin, heute Königin

Die traurigen Begleitumstände des 75. Jubiläums, das Coronavirus hat mittlerweile mehr als 30.000 Todesopfer gefordert, luden viele dazu ein, den Zweiten Weltkrieg und die aktuelle Krise in ein Verhältnis zu setzen. Es war viel von Gemeinsinn und nationaler Anstrengung die Rede. Besondere Aufmerksamkeit erhielten die Veteranen, die überwiegend über neunzig sind und den Tag großenteils in Isolation verbringen mussten.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt testen

Im Mittelpunkt stand aber Königin Elisabeth II., die schon am 8. Mai 1945 auf dem Balkon des Buckingham Palastes den jubelnden Londonern zugewinkt hatte, damals als 19 Jahre alte Prinzessin. Später am Abend hatte sie den Palast, einer Anekdote zufolge, mit ihrer jüngeren Schwester Margaret heimlich verlassen, um auf den Straßen mitzufeiern. 75 Jahre später wollte sie sich zur selben Zeit, um neun Uhr abends, in einer Fernsehansprache an die Nation wenden. Auch die BBC spielte mit exakten Zeiten. Um drei Uhr nachmittags strahlte der Fernsehsender Winston Churchills Siegesrede aus, die der „Kriegspremier“ zur selben Stunde vor 75 Jahren gehalten hatte.

Die Briten waren eingeladen, ein Glas zu erheben und anzustoßen, wenn Churchill seinen berühmten Satz sagt: „Wir dürfen uns alle eine kurze Zeit des Jubelns genehmigen.“ Er hatte daraufhin zwei Feiertage ausgerufen, den 8. und den 9. Mai, nur um die Nation im nächsten Satz auf die „Vollendung unserer Aufgabe“ in Asien auszurichten. Churchill beendete seine Rede mit den Worten: „Vorwärts Britannien! Lang lebe die Sache der Freiheit! Gott schütze den König!“

Johnson, der vor Jahren eine essayistische Churchill-Biographie verfasst hat, hob in seiner Fernsehansprache die historische Rolle des Königreichs und seines damaligen Weltreichs hervor. „Britannien und der Commonwealth waren die einzigen Nationen, die Hitler vom ersten Tag des Zweiten Weltkriegs bis zum letzten bekämpft haben, ohne besiegt oder besetzt worden zu sein.“

„Letzte Hürde gegen Hitlers Tyrannei“

Ein ganzes Jahr lang, von 1940 bis 1941, habe man „allein gegen Hitler gestanden“, als „letzte Hürde gegen seine Tyrannei“. Wäre das Königreich damals untergegangen, wären „Freiheit und Demokratie überall zerstört worden“, sagte Johnson. „Aber wir haben nicht versagt. Wir haben überlebt und schließlich triumphiert.“

Johnson würdigte den Widerstandsgeist der britischen Zivilisten und die Tapferkeit der Streitkräfte. „Auf der ganzen Welt haben unsere Soldaten, Seeleute und Piloten die Nazis mit Mut, Einfallsreichtum und sturer Ausdauer bekämpft.“ Ihrem Sieg hätten „Hunderte Millionen Menschen zu verdanken, dass sie heute in Frieden und Freiheit leben“, sagte er. Der Premierminister vermied es, direkte Parallelen zur Corona-Krise zu ziehen, sagte aber, die aktuelle Situation verlange den „gleichen Geist nationaler Anstrengung“.