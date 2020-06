Polizei in Memphis : Schießtraining mit schwarzen Pappfiguren

Es gibt eine neue Routine in der Stadt. Abend für Abend trifft man sich im Zentrum von Memphis, um von da aus ins historische Viertel zu ziehen. Mal sind es siebzig Leute, mal 300. Ihr Ziel ist nicht die Musikmeile auf der Beale Street. Vor den leeren Blues-Bars starren Türsteher Löcher in die Luft; die Touristen sind noch nicht zurückgekehrt an den Geburtsort des Blues. Das sogenannte Comeback der Wirtschaft lässt im Südwesten Tennessees auf sich warten. Die jungen Leute schreckt die Pandemie nicht. Ihr Ziel ist die Main Street, die South Main Street, um genau zu sein.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Nur wenige Schritte entfernt vom Lorraine-Motel, das heute ein Museum ist, kommt der Protestmarsch zum Stehen. Auf dem Balkon jenes Motels stand vor 52 Jahren Martin Luther King, als ihn ein Schuss in den Kopf traf. Die Tage der Großdemonstrationen mögen fürs Erste vorbei sein – der harte Kern der „Black Lives Matter“-Bewegung macht indes unbeirrt weiter. Viele glauben, dass ihre Zeit nun endlich gekommen sei. Sie sprechen von einem historischen Moment, von einem Wendepunkt.

„Polizeireform jetzt“

„Auch fünf Jahrzehnte nach dem Mord an Dr. King sterben immer noch unschuldige Afroamerikaner in unseren Straßen“, ruft einer der Organisatoren, der ein Megafon in der Hand hält. Es ist Mittwochabend. Auf den Marsch folgt eine Kundgebung. „Defund the Police“, ruft die Menge: Kein Geld mehr für die Polizei! Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis haben sich die Forderungen der Demonstranten verändert: Anfangs skandierten sie: „Gerechtigkeit für George Floyd“. Jetzt heißt es: „Polizeireform jetzt“.

Man grillt Hotdogs, Rapper tragen ihre Sprechgesänge vor, und es werden Reden gehalten. Alles ganz friedlich. Die Polizei hat die Straße mit Fahrzeugen gesperrt. Ein paar Straßen weiter stehen noch andere Polizeifahrzeuge – für den Fall der Fälle. „Leute, am Dienstag ziehen wir zum Stadtrat“, ruft der Redner. Der Bürgermeister werde da sein und der Polizeipräsident auch. Dann werde man denen erklären, dass sie künftig mit weniger Geld auszukommen haben. Jubel aus der Menge. Auf dem Bürgersteig hat jemand gerahmte Fotos an die Hauswand eines leerstehenden Geschäftes gelehnt. Es sind Bilder junger Männer, junger Afroamerikaner. Keiner von ihnen ist älter als Mitte zwanzig. Alle sind bei Polizeieinsätzen getötet worden.

Einer von ihnen ist Darrius Stewart. 2015 wurde er in Memphis bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Darrius, 19 Jahre alt, war Beifahrer in dem Fahrzeug. Der Polizeibeamte, ein Weißer, kontrollierte trotzdem auch seine Personalien. So sah er, dass Haftbefehle der Behörden aus Illinois und Iowa gegen ihn vorlagen. Einmal wurde ihm Hausfriedensbruch vorgeworfen, einmal soll er – im Alter von 13 Jahren – zwei vier Jahre alte Kinder sexuell belästigt haben. Als der Polizist Stewart festnehmen wollte, kam es zu einem Handgemenge, das ein Video festhielt. Die Schüsse gegen den Unbewaffneten wurden nicht festgehalten. Augenzeugen berichteten, Darrius sei weggelaufen, als ihn die Kugeln trafen. Der erste Schuss verletzte ihn. Auch Darrius soll noch gesagt haben: „Ich kann nicht atmen.“ Dann traf ihn ein zweiter, ein tödlicher Schuss. Der Polizist, der aussagte, Darrius habe sich dagegen gewehrt, Handschellen angelegt zu bekommen, wurde nicht angeklagt. Der Fall ist noch nicht geschlossen. Im Februar hat Darrius’ Mutter den Polizisten zivilrechtlich verklagt.