Erfolg einer Reform : Wie Dezentralisierung die Ukraine widerstandsfähiger macht

Viele der Reformen, die in der Ukraine nach der Revolution 2014 begonnen wurden, sind in harten politischen Auseinandersetzungen verwässert worden, auf halbem Weg stehen geblieben oder nach anfänglichen Erfolgen wieder ein Stück weit zurückgedreht worden. In den Konflikten um die Justiz und die Behörden zur Korruptionsbekämpfung sah es oft so aus, als gehe in der Ukraine kaum etwas voran.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Dieser Eindruck war nicht ganz falsch, aber der russische Angriff auf das Land hat auch gezeigt, dass das nur ein Teil der Wahrheit ist. Unter dem Stresstest des Krieges haben nicht allein die ukrainischen Streitkräfte bewiesen, dass sie heute andere sind als vor acht Jahren, als sie der russischen Aggression anfangs fast nichts entgegensetzen konnten. Regierung, Verwaltung und staatliche Unternehmen wie etwa die 2015 reformierte Eisenbahn haben sich angesichts der existenziellen Bedrohung der Ukraine als belastbarer und effizienter erwiesen, als ihnen das die meisten zugetraut hätten.