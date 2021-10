Aktualisiert am

Keine Botschaft in Kabul

Afghanistan : Keine Botschaft in Kabul

Eine Anerkennung der Taliban kommt nicht in Frage. Deutschland will aber Verbindungskanäle nach Afghanistan offen halten.

Taliban auf Patrouille am Sonntag, den 3. Oktober 2021 in Kabul Bild: Reuters

Einen Monat nach dem Ende der Rückhol-Luftbrücke aus Kabul sind diplomatische Hoffnungen auf einen moderneren oder westlicheren Charakter der wiedererrichteten Taliban-Herrschaft in Afghanistan weitgehend unerfüllt. Alle Erwägungen zu einer zügigen Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in der afghanischen Hauptstadt, gar zur Etablierung voller offizieller Beziehungen, sind daher hintangestellt. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte ohnehin deutlich gemacht, dass solche Schritte mindestens im Gleichklang der EU-Länder, besser der gesamten westlichen Welt, vollzogen werden sollten.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Da die Ausreise Tausender afghanischer Ortskräfte und Regimegegner, denen Deutschland sich verpflichtet fühlt, noch immer nicht vollzogen ist und da der allgemeinen Bevölkerung eine vielfältige humanitäre Krise droht, bleibt dennoch die Frage akut, welche Verbindungskanäle auf welchen Wegen mit den Taliban aufrechterhalten oder neu hergestellt werden sollten. Dabei rücken jene Verfahrensweisen wieder in den Vordergrund, die das Auswärtige Amt schon einmal anwendete – in jener Zeit zwischen dem Ausbruch des afghanischen Bürgerkriegs nach dem Abzug der sowjetischen Truppen am Beginn der Neunzigerjahre und dem Sieg westlicher Streitkräfte über die erste Taliban-Herrschaft im Jahr 2001.